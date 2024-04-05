Kocaeli'de gaz sızıntısı paniği! Vatandaşlar kendini sokağa attı, hastanelik olanlar var

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 5 Nisan 2024 02:41 - Güncelleme: 5 Nisan 2024 03:46 - Güncelleme:

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Kocaeli'de 4 katlı bir binanın giriş katındaki dairede kombi arızası oldu. Gaz sızıntısı meydana gelince büyük panik yaşandı. Vatandaşlar kendini sokağa atarken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Gazdan etkilenen 4 kişi hastanelik oldu.