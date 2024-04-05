Kocaeli'de gaz sızıntısı paniği! Vatandaşlar kendini sokağa attı, hastanelik olanlar var
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'de 4 katlı bir binanın giriş katındaki dairede kombi arızası oldu. Gaz sızıntısı meydana gelince büyük panik yaşandı. Vatandaşlar kendini sokağa atarken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Gazdan etkilenen 4 kişi hastanelik oldu.
Olay, Darıca ilçesi Yalı Mahallesi Hükümet Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın giriş katında yaşandı.
Giriş kattaki dairede kombi arızası sebebiyle gaz sızıntısı oldu. Paniğe kapılan vatandaşlar kendini sokağa attı. Çevredekiler durumu hemen yetkililere haber verdi.
Adrese kısa sürede çok sayıda ekip sevk edildi. Yetkililer önce gaz akışını kesti. Gazdan etkilenen 4 kişiye ambulansta oksijen verilirken ekipler patlama riskine karşı önlem aldı.
Gaz sızıntısı sebebiyle vatandaşlar korku yaşarken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı