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Haberler > Gündem > Kocaeli'de yangın faciası! 5 iş yerine sıçradı, 1 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'de yangın faciası! 5 iş yerine sıçradı, 1 kişi hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde sanayi sitesindeki bir geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler 5 iş yerine sıçradı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yangın saat 20.00 sıralarında Sepetlipınar Mahallesi’ndeki Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir geri dönüşüm deposunda çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, deponun bitişiğindeki 5 iş yerine daha sıçradı. Yükselen alevler gökyüzünü kaplarken, küçük çapta patlamalar meydana geldi.

Kocaeli'de yangın faciası! 5 iş yerine sıçradı, 1 kişi hayatını kaybetti - 1. Resim

24 ARAÇ VE 71 PERSONEL MÜDAHALE ETTİ

112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık, UMKE ve polis ekibi sevk edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın 24 araç ve 71 personelle müdahale ettiği yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

Kocaeli'de yangın faciası! 5 iş yerine sıçradı, 1 kişi hayatını kaybetti - 2. Resim

ALEVLERİN ARASINDA CAN VERDİ

Öte yandan yapılan incelemelerde kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişinin alevlerin arasında kalarak hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma gerçekleştirdi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu olay yerine gelerek bilgi aldı.

Kocaeli'de yangın faciası! 5 iş yerine sıçradı, 1 kişi hayatını kaybetti - 3. Resim

Vali Yavuz sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, “Başiskele Küçük Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında 6 iş yeri etkilenmiş, Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi ve diğer süratle olay yerine müdahale etmiş ve yangın söndürülürmüştür. Bir kişi maalesef hayatını kaybetmiştir” ifadelerini kullandı.

Kocaeli'de yangın faciası! 5 iş yerine sıçradı, 1 kişi hayatını kaybetti - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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