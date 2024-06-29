'Kocam kayıp' diyen kadın cinayeti sevgilisiyle işlemiş

Afyonkarahisar'da B.Z.Ç. isimli kadın kocası hakkında kayıp ihbarında bulundu. Başından vurulmuş halde bulunan H.Ç.'nin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Ölen şahsın karısı cinayeti sevgilisinin işlediğini itiraf ederken iki şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre B.Z.Ç. (24) 5 yıllık kocası H.Ç.'nin gece geç saatlerde evden çıktığını ve bir daha geri dönmediğini söyleyerek polise başvurdu.

Şahsı arama çalışması başlatan ekipler H.Ç.'nin aracının TOKİ 2. etap konutlarının arkasında boş arazide park halinde olduğunu ortaya çıkardı. Ardından aracın başına giden ekipler otomobilin kapısının açtıklarında H.Ç.'nin şoför koltuğunda hareketsiz yattığını belirledi.

Ardından bölgeye gelen sağlık ekipleri H.Ç.'nin kafasından tek kurşun ile vurulduğunu tespit etti.

İKİSİ DE CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Soruşturmayı derinleştiren ekipler kocası hakkında kayıp ihbarında bulunan karısı B.Z.Ç.'yi gözaltına aldı. Şahsın telefonunu inceleyen ekipler B.Z.Ç. ile aralarında gönül ilişkisi bulunduğu belirlenen İ.Ö.'yü gözaltına aldı. B.Z.Ç.i ifadesinde kocasını İ.Ö.'nün öldürdüğünü itiraf ederken, İ.Ö., ise cinayeti doğrulayarak olayda kullandığı silahı ise kaçış istikametinde bir araziye attığını beyan etti.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ederken, gün içerisinde adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.