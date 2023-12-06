Konya'da acı olay! 17 yaşındaki Ulaş'ın kahreden ölümü
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Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Konya'nın Ereğli ilçesinde feci bir iş kazası yaşandı. Bakım yapmak için şeker fabrikasına giden 17 yaşındaki stajyer öğrenci çökertme havuzuna düşünce canından oldu.
Kahreden olay Konya'da Ereğli Şeker Fabrikası'nda yaşandı. Bir elektrik firmasında stajyer öğrenci olan 17 yaşındaki Ulaş D. bakım yapmak için fabrikaya geldi. Talihsiz genç burada çalışma yaparken çökertme havuzuna düşerek ağır yaralandı.
KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ
Çevredekler durumu anında yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ulaş, adrese gelen sağlık ekipleri tarafından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç stajyer burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin, Ereğli Organize Sanayisinde bulunan bir kolejde öğrenci olduğu öğrenildi.