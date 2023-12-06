Konya'da acı olay! 17 yaşındaki Ulaş'ın kahreden ölümü

6 Aralık 2023 19:46 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 19:51

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kahreden olay Konya'da Ereğli Şeker Fabrikası'nda yaşandı. Bir elektrik firmasında stajyer öğrenci olan 17 yaşındaki Ulaş D. bakım yapmak için fabrikaya geldi. Talihsiz genç burada çalışma yaparken çökertme havuzuna düşerek ağır yaralandı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ

Çevredekler durumu anında yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ulaş, adrese gelen sağlık ekipleri tarafından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç stajyer burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin, Ereğli Organize Sanayisinde bulunan bir kolejde öğrenci olduğu öğrenildi.