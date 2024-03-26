Konya'da gece yarısı feci kaza! 4 tır çarpıştı, ölü ve yaralılar var

Konya'da kırmızı ışıkta duran tıra arkasından gelen diğer tırlar çarptı. Zincirleme kaza sonrası adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Feci olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde D-300 Karayolu Akşehir Tren Garı Kavşağı'nda yaşandı.

KIRMIZI IŞIKTA DURDU, ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Konya'dan Afyonkarahisar istikametine seyir halinde olan ve kırmızı ışıkta duran O.Y. idaresindeki tıra aynı istikamette seyir halinde olan H.K. idaresindeki tır çarptı.

Hemen ardından S.Ç. idaresindeki bir başka tır da H.K. idaresindeki tıra, Nedim Kılıç idaresindeki tır da S.Ç. idaresindeki tıra çarpınca zincirleme trafik kazası meydana geldi.

KABİNDE SIKIŞAN SÜRÜCÜ CANINDAN OLDU

Yoğun yağışın olduğu kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlıkçılar yaptığı ilk kontrolde şoförlerden Nedim Kılıç'ın kabinde sıkışması sonucu hayatını kaybettiği tespit etti. Sürücünün cenazesi olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Kazada yaralanan diğer tır şoförleri S.Ç. (31), O.Y. (35) ve H.K. (48) ise ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Polis, kuvvetli sağanağın da etkisiyle trafik akışını düzenlemek ve güvenliği sağlamak üzere önlemler aldı. Kazaya karışan araçların çekilmesi ile yol yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.