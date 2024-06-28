Konya'da işçi servisi otomobille çarpıştı, yaralılar var

Konya'da işçi servisi, otomobille çarpıştı. Can pazarı yaşanan kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Beyşehir ilçesine bağlı Hacıakif Mahallesi, Bağlar Caddesi üzerinde yaşandı. Bir silah fabrikasında çalışan işçileri taşıyan A.E. yönetimindeki servis midibüsü Beyşehir Anadolu Lisesi önüne geldiğinde C.K. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

DİĞERE ÇARPAN ARABA DEVRİLDİ

Çarpışmanın ardından kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak devrilmesine neden oldu. Sıkışmalı kaza ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan sürücü, sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden uzun uğraşların ardından çıkarılıp ambulansa alınırken, otomobilde yolcu olarak bulunan R.K. ile işçi servisindeki 3 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılardan C.K. acil serviste yapılan müdahale sonrasında Konya'ya sevk edildi. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.