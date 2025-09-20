Korucular komisyona konuştu: Endişeliyiz

ESMA ALTIN ANKARA - Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Orhan Kandemir, Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda Terörsüz Türkiye sürecinin güvenlik korucularını dışlayan bir sürece dönüşmemesi gerektiğini söyledi.

Kandemir, başından itibaren süreci baltalamaya çalışan çevrelerin yoğun propaganda faaliyetleri sebebiyle yanlış anlamaların olduğuna, bu durumun güvenlik korucularını kısmen de olsa gelecek endişesi içerisine soktuğuna dikkat çekti. Şehit korucularının aileleri ve gazilerin barış süreciyle birlikte çok hassas ve kırılgan bir yapıya büründüğünü belirten Kandemir, “Bu hassasiyetin giderilmesi için ikna edici faaliyet ve organizasyonların düzenlenmesi, ‘Devletin işi bitince sizi bir tarafa atacaklar’ şeklindeki propagandaların da etkisiz kılınmasına yol açacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

"KÖYE DÖNÜŞ PROGRAMLARI GÜÇLENDİRİLMELİ"

Bu süreçte güvenlik korucuları ve ailelerinin hedef hâline gelebileceği ihtimaline de dikkat çeken Kandemir, korucuların aileleriyle birlikte güvenli biçimde hayatlarının sağlanması gerektiğini aktardı.

Komisyonda, terör sebebiyle boşaltılan binlerce köy ve mezralara ilişkin bilgi veren Mezopotamya Göç İzleme ve Araştırma Derneği Başkanı Murat Sarı da 1990’lı yıllarda yaklaşık 3 bin 700 köy ve mezranın boşaltıldığını kaydetti. Mayınlı alanların bölgede oluşturduğu tahribatlara değinen Sarı, bu konunun geri dönüşler önünde bir engel olduğunu ve bunun kanuni bir zemine oturtulması gerektiğini söyledi. Sarı, köye dönüş programlarının güçlendirilmesini önerdi.