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Kripto dolandırıcılarına darbe üstüne darbe! ‘Balina James’in 3 koruması da İstanbul’da yakalandı

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Kırmızı bültenle aranan ‘Balina James’ olarak bilinen kripto dolandırıcısı Richard James Schueller’in ardından 3 koruması da İstanbul’da yakalandı. 15 adreste yapılan aramalarda 7 milyon 150 bin dolar ve 160 bin TL nakit para ele geçirildi.

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Finlandiya tarafından kırmızı bültenle aranan ‘Balina James’ olarak bilinen kripto dolandırıcısı Richard James Schueller ve eşi A.K. Beşiktaş’ta kaldıkları evde yakalanarak gözaltına alınmıştı.

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MİT ve Emniyet’ten nefes kesen operasyon! Dünyanın peşinde olduğu kripto dolandırıcısı ‘Balina James’ İstanbul’da yakalandı
GÜNDEM

MİT ve Emniyet’ten nefes kesen operasyon! Dünyanın peşinde olduğu kripto dolandırıcısı ‘Balina James’ İstanbul’da yakalandı

İstanbul’da yakalanan kripto para dolandırıcısı Richard James Schueller’in 3 koruması da düzenlenen operasyonla yakalandı. Beşiktaş, Üsküdar ve Sarıyer’de 15 farklı adreste yapılan aramalarda 7 milyon 150 bin dolar ve 160 bin TL nakit para ile 6 kripto varlık soğuk cüzdanı, 4 uzun namlulu silah, 3 ruhsatsız tabanca ve bin 400 mermi ele geçirildi.

EŞİ İLE YAKALANMIŞTI

Yüksek miktarda kripto para dolandırıcılığı yaptığı gerekçesiyle Finlandiya tarafından hakkında INTERPOL makamlarınca "Kırmızı Bülten" çıkarılan lakaplı Richard James Schueller, İstanbul’da yakalanmıştı.

Richard James Schueller
Başlık ResmiRichard James Schueller

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından ortak gerçekleştirilen operasyonda Richard James Schueller ve eşi A.K. yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Kripto dolandırıcılarına darbe üstüne darbe! ‘Balina James’in 3 koruması da İstanbul’da yakalandı
Başlık ResmiKripto dolandırıcılarına darbe üstüne darbe! ‘Balina James’in 3 koruması da İstanbul’da yakalandı

EVİNDEN SERVET ÇIKMIŞTI

Operasyon kapsamında adreste yapılan aramalarda, 12 cep telefonu, 8 bilgisayar kasası, 6 dizüstü bilgisayar, 20 ekran kartı, 14 SSD, 7 flash bellek ve 3 hafıza kartı ile birlikte 3 tabanca, 4 uzun namlulu tüfek, bu silahlara ait 7 şarjör, bin 360 mermi ve 1 "kama" diye tabir edilen bıçak, 2 dron, 24 kol saati, 20 altın bileklik ve 7 altın zincir kolye, 600 bin dolar, 2 bin 600 Euro ve 50 bin Türk Lirası nakit para ele geçirilmişti.

Kripto dolandırıcılarına darbe üstüne darbe! ‘Balina James’in 3 koruması da İstanbul’da yakalandı
Başlık ResmiKripto dolandırıcılarına darbe üstüne darbe! ‘Balina James’in 3 koruması da İstanbul’da yakalandı

Operasyonda neler ele geçirilmişti?

KategoriEle Geçirilen Malzeme / DeğerMiktar
Elektronik ve Bilişim MalzemeleriCep Telefonu12 adet
Bilgisayar Kasası8 adet
Dizüstü Bilgisayar6 adet
Ekran Kartı20 adet
SSD14 adet
Flash Bellek7 adet
Hafıza Kartı3 adet
Silah ve MühimmatTabanca3 adet
Uzun Namlulu Tüfek4 adet
Şarjör7 adet
Mermi1.360 adet
Kama (Bıçak)1 adet
Hava AraçlarıDron2 adet
Takı ve Değerli EşyaKol Saati24 adet
Altın Bileklik20 adet
Altın Zincir Kolye7 adet
Nakit ParaAmerikan Doları (USD)600.000 $
Euro (EUR)2.600 €
Türk Lirası (TRY)50.000 ₺
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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