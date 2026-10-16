Kırmızı bültenle aranan ‘Balina James’ olarak bilinen kripto dolandırıcısı Richard James Schueller’in ardından 3 koruması da İstanbul’da yakalandı. 15 adreste yapılan aramalarda 7 milyon 150 bin dolar ve 160 bin TL nakit para ele geçirildi.

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Finlandiya tarafından kırmızı bültenle aranan ‘Balina James’ olarak bilinen kripto dolandırıcısı Richard James Schueller ve eşi A.K. Beşiktaş’ta kaldıkları evde yakalanarak gözaltına alınmıştı.

İstanbul’da yakalanan kripto para dolandırıcısı Richard James Schueller’in 3 koruması da düzenlenen operasyonla yakalandı. Beşiktaş, Üsküdar ve Sarıyer’de 15 farklı adreste yapılan aramalarda 7 milyon 150 bin dolar ve 160 bin TL nakit para ile 6 kripto varlık soğuk cüzdanı, 4 uzun namlulu silah, 3 ruhsatsız tabanca ve bin 400 mermi ele geçirildi.

EŞİ İLE YAKALANMIŞTI

Yüksek miktarda kripto para dolandırıcılığı yaptığı gerekçesiyle Finlandiya tarafından hakkında INTERPOL makamlarınca "Kırmızı Bülten" çıkarılan lakaplı Richard James Schueller, İstanbul’da yakalanmıştı.

Richard James Schueller

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından ortak gerçekleştirilen operasyonda Richard James Schueller ve eşi A.K. yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Kripto dolandırıcılarına darbe üstüne darbe! ‘Balina James’in 3 koruması da İstanbul’da yakalandı

EVİNDEN SERVET ÇIKMIŞTI

Operasyon kapsamında adreste yapılan aramalarda, 12 cep telefonu, 8 bilgisayar kasası, 6 dizüstü bilgisayar, 20 ekran kartı, 14 SSD, 7 flash bellek ve 3 hafıza kartı ile birlikte 3 tabanca, 4 uzun namlulu tüfek, bu silahlara ait 7 şarjör, bin 360 mermi ve 1 "kama" diye tabir edilen bıçak, 2 dron, 24 kol saati, 20 altın bileklik ve 7 altın zincir kolye, 600 bin dolar, 2 bin 600 Euro ve 50 bin Türk Lirası nakit para ele geçirilmişti.

Kripto dolandırıcılarına darbe üstüne darbe! ‘Balina James’in 3 koruması da İstanbul’da yakalandı

Operasyonda neler ele geçirilmişti?

Kategori Ele Geçirilen Malzeme / Değer Miktar Elektronik ve Bilişim Malzemeleri Cep Telefonu 12 adet Bilgisayar Kasası 8 adet Dizüstü Bilgisayar 6 adet Ekran Kartı 20 adet SSD 14 adet Flash Bellek 7 adet Hafıza Kartı 3 adet Silah ve Mühimmat Tabanca 3 adet Uzun Namlulu Tüfek 4 adet Şarjör 7 adet Mermi 1.360 adet Kama (Bıçak) 1 adet Hava Araçları Dron 2 adet Takı ve Değerli Eşya Kol Saati 24 adet Altın Bileklik 20 adet Altın Zincir Kolye 7 adet Nakit Para Amerikan Doları (USD) 600.000 $ Euro (EUR) 2.600 € Türk Lirası (TRY) 50.000 ₺

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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