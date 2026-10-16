Kripto dolandırıcılarına darbe üstüne darbe! ‘Balina James’in 3 koruması da İstanbul’da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan ‘Balina James’ olarak bilinen kripto dolandırıcısı Richard James Schueller’in ardından 3 koruması da İstanbul’da yakalandı. 15 adreste yapılan aramalarda 7 milyon 150 bin dolar ve 160 bin TL nakit para ele geçirildi.
Finlandiya tarafından kırmızı bültenle aranan ‘Balina James’ olarak bilinen kripto dolandırıcısı Richard James Schueller ve eşi A.K. Beşiktaş’ta kaldıkları evde yakalanarak gözaltına alınmıştı.
MİT ve Emniyet’ten nefes kesen operasyon! Dünyanın peşinde olduğu kripto dolandırıcısı ‘Balina James’ İstanbul’da yakalandı
İstanbul’da yakalanan kripto para dolandırıcısı Richard James Schueller’in 3 koruması da düzenlenen operasyonla yakalandı. Beşiktaş, Üsküdar ve Sarıyer’de 15 farklı adreste yapılan aramalarda 7 milyon 150 bin dolar ve 160 bin TL nakit para ile 6 kripto varlık soğuk cüzdanı, 4 uzun namlulu silah, 3 ruhsatsız tabanca ve bin 400 mermi ele geçirildi.
EŞİ İLE YAKALANMIŞTI
Yüksek miktarda kripto para dolandırıcılığı yaptığı gerekçesiyle Finlandiya tarafından hakkında INTERPOL makamlarınca "Kırmızı Bülten" çıkarılan lakaplı Richard James Schueller, İstanbul’da yakalanmıştı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından ortak gerçekleştirilen operasyonda Richard James Schueller ve eşi A.K. yakalanarak gözaltına alınmıştı.
EVİNDEN SERVET ÇIKMIŞTI
Operasyon kapsamında adreste yapılan aramalarda, 12 cep telefonu, 8 bilgisayar kasası, 6 dizüstü bilgisayar, 20 ekran kartı, 14 SSD, 7 flash bellek ve 3 hafıza kartı ile birlikte 3 tabanca, 4 uzun namlulu tüfek, bu silahlara ait 7 şarjör, bin 360 mermi ve 1 "kama" diye tabir edilen bıçak, 2 dron, 24 kol saati, 20 altın bileklik ve 7 altın zincir kolye, 600 bin dolar, 2 bin 600 Euro ve 50 bin Türk Lirası nakit para ele geçirilmişti.
Operasyonda neler ele geçirilmişti?
|Kategori
|Ele Geçirilen Malzeme / Değer
|Miktar
|Elektronik ve Bilişim Malzemeleri
|Cep Telefonu
|12 adet
|Bilgisayar Kasası
|8 adet
|Dizüstü Bilgisayar
|6 adet
|Ekran Kartı
|20 adet
|SSD
|14 adet
|Flash Bellek
|7 adet
|Hafıza Kartı
|3 adet
|Silah ve Mühimmat
|Tabanca
|3 adet
|Uzun Namlulu Tüfek
|4 adet
|Şarjör
|7 adet
|Mermi
|1.360 adet
|Kama (Bıçak)
|1 adet
|Hava Araçları
|Dron
|2 adet
|Takı ve Değerli Eşya
|Kol Saati
|24 adet
|Altın Bileklik
|20 adet
|Altın Zincir Kolye
|7 adet
|Nakit Para
|Amerikan Doları (USD)
|600.000 $
|Euro (EUR)
|2.600 €
|Türk Lirası (TRY)
|50.000 ₺