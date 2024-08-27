Küçük çocuk elleri ve ayakları bağlı halde bulunmuştu! İşkenceci anne ve babayla ilgili yeni gelişme

Mardin'de bir evde elleri ve ayakları bağlı halde bulunan küçük çocuk ve ailesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 3-4 yaşlarındaki çocuklarına işkence yapan yabancı uyruklu anne ve baba tutuklanırken, küçük çocuk ise koruma altına alındı.

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Savurkapı Mahallesi'nde bulunan bir evde yaşayan Suriyeli ailenin küçük çocuğu elleri ve kolları bağlı şekilde bulunmuştu. Mahallenin gençleri tarafından kurtarılan çocuk, hastaneye kaldırılırken, küçük çocuğa işkence yapan anne ve baba ise gözaltına alındı.

İŞKENCECİ ANNE VE BABA TUTUKLANDI

Küçük çocuk ve ailesiyle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Çocuk, hastanedeki tedavisinin ardından Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınırken yabancı uyruklu anne ve baba çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"BU ÇOCUĞU BANA ALLAH GÖNDERDİ"

Konuya ilişkin konuşan ev sahibi Necmettin Özgün, “Bu aile benim evimde kiracı olarak yaşıyorlardı. Ben de yardımcı olmak için evimi kiraya verdim. Evimde yaklaşık 3 aydır kirada oturuyorlardı. Kendilerini çok fazla tanımıyorum sadece kiracım oldukları için evin önünden geçerken görüyordum. Olay dün gerçekleşti ve çocuğa bu şekilde işkence yapıldığını dün öğrendik. Bu duruma çok üzüldük. Bu aile başka yerde otururken de evden çıkarıldılar. Öyle düşünüyoruz ki bu çocuk daha önce de bu işkencelere maruz kaldı. Bu çocuğu bana Allah gönderdi ki ben bu aileyi kendi evime kiracı olarak aldım ve bu olay da böylelikle ortaya çıkmış oldu. İyi ki de ortaya çıktı. Bir çocuk işkenceden kurtuldu." dedi.

"ÇOCUK KURTULDUĞU İÇİN MUTLUYUM"

Özgün sözlerine şöyle devam etti: "Bu durum için çok üzgünüm ama iyi ki bu evi onlara kiraya vermişim ve bu çocuk böylelikle kurtulmuş oldu. Bu çocuk başka bir yerde olsaydı belki kimse fark etmeyecekti. Dışarıdan çok iyi bir insan olarak gözüküyorlardı. Bu yüzden evimizi kiraya verdik. Böyle insanlar olduğunu bilseydim almazdım ama çocuk kurtulduğu için çok mutluyum"