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Kur-an’ı Kerim basım ve yayım kriterleri yönetmeliğinde değişiklik

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kur-an’ı Kerim basım ve yayım kriterleri yönetmeliğinde değişiklik

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kur-an’ı Kerim basım ve yayım kriterleri hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapılması dair yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kur-an’ı Kerim basım ve yayım kriterleri hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

İZİN BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Yönetmelik ile birlikte, yurt dışı menşeli olup basımı Türkiye'de yapılan eserler ile yurt dışından ithal edilecek eserler için yurt içinde satılmamak şartıyla sorumlu kişi veya kuruluşlar, kuruldan izin belgesi alacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu eserlerin ithali ve yurt dışına çıkışı sırasında kurul tarafından verilen iznin denetlenmesini, ilgili kurumlardan talep edebilecek. İzin belgesi bulunmayan eserler hakkında basım ve yayımının durdurulması, dağıtılmış olanların toplatılması ve imha edilmesi ile bu kapsamdaki yayımın internet ortamında yapılması halinde buna ilişkin erişimin engellenmesi hükümleri uygulanabilecek.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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