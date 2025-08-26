Kurultay süreci yarın başlıyor! İYİ Parti kongreleri 16 Ekim-9 Kasım'da
İyi Parti’de ilçe ve il kongreleri sürecinin ağustosta delege seçimiyle başlayacağı bildirildi.
İyi Parti’den yapılan açıklamaya göre, 4. Olağan Kurultay süreci, 27 Ağustos’ta mahalle delege seçimiyle başlayacak. İlçe kongreleri 30 Eylül’de, il kongreleri ise 16 Ekim-9 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.
İyi Parti Hukuk-Seçim ve Parlamento İlişkileri Başkanı Şeref Olgun “İyi Parti, demokratik değerleri ve katılımcı siyaset anlayışıyla, 4. Olağan Kurultay sürecini başlatıyor. Kongrelerimiz, yalnızca yönetim organlarının belirlendiği seçimler değil; aynı zamanda milletimizin bizden beklentilerine daha güçlü cevap verebilmek için teşkilatlarımızın yenilendiği, ortak aklın ve demokrasi kültürünün hayat bulduğu süreçlerdir. Kongre sürecimiz 27 Ağustos 2025 tarihinde başlayacaktır” dedi.
