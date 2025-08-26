Kurultay süreci yarın başlıyor! İYİ Parti kongreleri 16 Ekim-9 Kasım'da

İyi Parti’den yapılan açıklamaya göre, 4. Olağan Kurultay süreci, 27 Ağustos’ta mahalle delege seçimiyle başlayacak. İlçe kongreleri 30 Eylül’de, il kongreleri ise 16 Ekim-9 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

İyi Parti Hukuk-Seçim ve Parlamento İlişkileri Başkanı Şeref Olgun “İyi Parti, demokratik değerleri ve katılımcı siyaset anlayışıyla, 4. Olağan Kurultay sürecini başlatıyor. Kongrelerimiz, yalnızca yönetim organlarının belirlendiği seçimler değil; aynı zamanda milletimizin bizden beklentilerine daha güçlü cevap verebilmek için teşkilatlarımızın yenilendiği, ortak aklın ve demokrasi kültürünün hayat bulduğu süreçlerdir. Kongre sürecimiz 27 Ağustos 2025 tarihinde başlayacaktır” dedi.