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Kütahya'da oylar yeniden sayıldı! İşte sonuçlar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kütahya&#039;da oylar yeniden sayıldı! İşte sonuçlar

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kütahya'da yerel seçim sonuçlarına MHP'den gelen itiraz sonrası, Yüksek Seçim Kurulu oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Geçersiz oyların yeniden sayılmasıyla birlikte il belediye başkanlığında sonuç değişmedi. CHP Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, yeniden sayımda 571 oy farkıyla yine ilk sırada yer aldı. Kahveci'nin oylarındaki 27 sayı artış ise dikkat çekti.

Kütahya'da MHP'n seçim sonuçlarına itirazı üzerine geçersiz oylar yeniden sayıldı. MHP İl Başkanlığı'nın itirazını değerlendiren Merkez İlçe Seçim Kurulu, 142 bin 770 seçmenin oy kullandığı 549 sandıktaki geçersiz 5 bin 659 oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

5 BİN 659 OY TEKRAR SAYILDI

İlde 5 bin 659 oy yeniden sayıldı. Yaklaşık 13 saat süren sayım sonucunda, CHP adayı Eyüp Kahveci'nin oyu 40 bin 739'a, MHP adayı Alim Işık'ın oyu 40 bin 168'e, AK Parti'nin adayı Kamil Saraçoğlu'nun ise oyu 38 bin 146'ya yükseldi. CHP adayı Kahveci ile MHP adayı Işık arasındaki fark ise 602'den 571'e düştü.

Kütahya'da oylar yeniden sayıldı! İşte sonuçlar - 1. Resim

KAHVECİ'NİN OYUNDA ARTIŞ

Sayılan geçersiz oylarda AK Parti'nin adayı Kamil Saraçoğlu'nun oyu 154, Alim Işık'ın oyu 58, CHP'nin adayı Eyüp Kahveci'nin oyu 27 arttı ve yapılan yeniden sayım sonucu değiştirmedi.

SONUÇLAR ÇOK YAKINDI

Kütahya'da CHP'nin adayı Eyüp Kahveci oyların yüzde 29.69'unu, MHP'nin adayı Alim Işık yüzde 29.25'ini, AK Parti'nin adayı Kamil Saraçoğlu ise yüzde 27.71'ini almıştı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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