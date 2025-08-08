Kuyumcu soyacaklardı, nasıl kaçacaklarını şaşırdılar! O anlar kamerada

Gece saat 03.00 sıralarında Başakşehir Kayaşehir Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan kuyumcu lüks siyah bir araç yanaştı.

Gelen 5 kişilik hırsızlık şebekesinden biri araçta beklerken, biri gözcülük yaptı, üçü ise harekete geçti. Ellerindeki aletlerle ilk olarak iş yerinin kepengini kıran şahıslar daha sonra camı parçalayarak içeri girdi.

ŞOK İÇİNDE BAĞIRDILAR

Kuyumcuya hızlıca giren şüpheliler, vitrinlerin boş olduğunu görünce bir süre içeride kasayı aradı. Ancak vitrinlerin gece saatlerinde toplanmış olması ve alarmın devreye girmesiyle paniğe kapılan şüpheliler, ‘Kasa yok, kasa yok' şeklinde bağırarak hiçbir şey çalamadan geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, çevredeki güvenlik kameraları da mercek altına alındı. Hırsızların iş yeri içerisindeki diyalogları da güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.