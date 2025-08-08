Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Kuyumcu soyacaklardı, nasıl kaçacaklarını şaşırdılar! O anlar kamerada

Kuyumcu soyacaklardı, nasıl kaçacaklarını şaşırdılar! O anlar kamerada

İstanbul'da gece saatlerinde bir kuyumcuya giren 5 hırsız, vitrinlerin boş olduğunu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Alarmın çalmasıyla birlikte paniğe kapılan şüpheliler, arkalarına bakmadan kaçtı. O anlar kameralara yansıdı.

Gece saat 03.00 sıralarında Başakşehir Kayaşehir Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan kuyumcu lüks siyah bir araç yanaştı.

Gelen 5 kişilik hırsızlık şebekesinden biri araçta beklerken, biri gözcülük yaptı, üçü ise harekete geçti. Ellerindeki aletlerle ilk olarak iş yerinin kepengini kıran şahıslar daha sonra camı parçalayarak içeri girdi.

Kuyumcu soyacaklardı, nasıl kaçacaklarını şaşırdılar! O anlar kamerada - 1. Resim

ŞOK İÇİNDE BAĞIRDILAR

Kuyumcuya hızlıca giren şüpheliler, vitrinlerin boş olduğunu görünce bir süre içeride kasayı aradı. Ancak vitrinlerin gece saatlerinde toplanmış olması ve alarmın devreye girmesiyle paniğe kapılan şüpheliler, ‘Kasa yok, kasa yok' şeklinde bağırarak hiçbir şey çalamadan geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, çevredeki güvenlik kameraları da mercek altına alındı. Hırsızların iş yeri içerisindeki diyalogları da güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

11 Ağustos’ta tarihi buluşma! Putin ve Trump yüz yüze geliyorGayrimenkul Sertifikası halka arz ne zaman işlem görecek? DMLKT talep toplama için son gün!
