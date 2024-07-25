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Latin ‘Los Turcoslar’ Türkiye’nin takibinde! Orta ve Güney Amerika’daki Osmanlı torunları

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Latin ‘Los Turcoslar’ Türkiye’nin takibinde! Orta ve Güney Amerika’daki Osmanlı torunları

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Osmanlıdan Latin Amerika’ya göç edenler bölgede “Los Turcos” olarak adlandırılıyor. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, aralarında Shakira ve Salma Hayek gibi ünlülerin de bulunduğu bu göçmen torunlarını araştırıyor.

1860 yılından Birinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar Osmanlıdan Latin Amerika’ya çeşitli göç dalgaları yaşandı. Daha iyi bir gelecek arayışıyla Amerika kıtasına göçen göçmenlere bölgede “Türkler” anlamına gelen “Los Turcos” adı verildi. Bu grup bölgede “El Turco” olarak da tanımlanıyor. Osmanlıdan göçenlerin torunları, Arjantin, Brezilya, El Salvador, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, Paraguay ve Brezilya’da siyasette söz sahibi oldu. Dünyaca ünlü el Turcolar da var. 6 Grammy Ödülü sahibi Kolombiyalı şarkıcı Shakira ve Meksikalı aktris, yönetmen ve yapımcı Salma Hayek, bu örneklerin başında geliyor. Aktör Ricardo Darin ve El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele de diğer dikkat çeken isimler. 

4 DİLDE KİTAP

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Latin Amerika’da akraba topluluk olarak görülen göçmenlerin torunlarının yaşadıkları ülke ve bölgelerin tespiti için özel bir çalışma başlattı. Çalışmayla “Los Turcos”un göç serüvenine; sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik durumuna; önemli şahsiyetlerin hayat hikâyelerine ve arşiv belgelerine ışık tutulması amaçlanıyor. Çalışma sonunda bir kitap hazırlanacak. Kitap, Türkçe, İspanyolca, Portekizce ve İngilizce olmak üzere 4 dilde basılacak.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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