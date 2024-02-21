Maden faciasının yaşandığı bölgeye 8 gün sonra giden Bakan Özhaseki, nedenini kameralar karşısında açıkladı
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Erzincan İliç'teki maden faciasının yaşandığı bölgeye 8 gün sonra gitti. "İliç'e neden günler sonra geldiniz?" diye sorulan Bakan Özhaseki, "1 ay kadar önce 8 saat süren bir operasyon geçirdim. Olayın olduğu gün 2 saatlik bir operasyon daha geçirdim. Gelmeme nedenim özel sağlık sorunlarım. Özür dilemem gerekirse bütün kamuoyundan özür dilerim" cevabını verdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, günler sonra 13 Şubat Salı günü Erzincan İliç'te meydana gelen maden faciasının yaşandığı bölgeye gitti. Diğer bakanlarla birlikte bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Özhaseki, daha sonra gazetecilerin sorularını cevapladı.
"NEDEN GÜNLER SONRA GELDİNİZ?"
Bakan Özhaseki'ye "İliç'e neden günler sonra geldiniz?" sorusu yönetildi. Özhaseki, geçirdiği ameliyatlar nedeniyle bu zamana kadar bölgeye gelemediğini söyledi.
"ÖZÜR DİLERİM"
Geç geldiği için özür dileyen Özhaseki, "1 ay kadar önce 8 saat süren bir operasyon geçirdim. Olayın olduğu gün 2 saatlik bir operasyon daha geçirdim. Gelmeme nedenim özel sağlık sorunlarım. Özür dilemem gerekirse bütün kamuoyundan özür dilerim" cevabını verdi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi