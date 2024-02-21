Maden faciasının yaşandığı bölgeye 8 gün sonra giden Bakan Özhaseki, nedenini kameralar karşısında açıkladı

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 21 Şubat 2024 14:02 - Güncelleme: 21 Şubat 2024 14:24 - Güncelleme:

Mehmet Özhaseki, Erzincan, İliç, Haber

Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Erzincan İliç'teki maden faciasının yaşandığı bölgeye 8 gün sonra gitti. "İliç'e neden günler sonra geldiniz?" diye sorulan Bakan Özhaseki, "1 ay kadar önce 8 saat süren bir operasyon geçirdim. Olayın olduğu gün 2 saatlik bir operasyon daha geçirdim. Gelmeme nedenim özel sağlık sorunlarım. Özür dilemem gerekirse bütün kamuoyundan özür dilerim" cevabını verdi.