Mahkemeden tartışmaya yol açan ‘topuk kanı’ kararı: Bakanlık devreye girdi, istinaf süreci başlatıldı

Çocuklarını aşılatmaya karşı çıkan bazı ebeveynler, yenidoğan bebeklerinden topuk kanı alınmasını da reddediyor. Benzer bir örnek Kars’tan geldi. Bir aile bebeklerinden topuk kanı alınmasını reddederek mahkemeye başvurdu. Konu yargıya taşındı ve mahkeme aileyi haklı buldu. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı, Kars Aile Mahkemesi tarafından topuk kanı alınması hakkında verilen karara karşı istinaf yoluna başvuru sürecinin başlatıldığını açıkladı.

Bebeklerden alınan topuk kanı testi ile birçok önemli hastalık ortaya çıkıyor. Ancak Kars’ta yaşayan bir aile bebeklerinden topuk kanının alınmasına karşı çıkınca konu yargıya taşındı. Mahkeme aileyi haklı buldu, tartışmalar üzerine Sağlık Bakanlığı davaya müdahil olarak karara itiraz etti ve istinaf süreci başlatıldı. Bakanlıktan konuyla ilgili açıklama da gecikmedi.

Sağlık Bakanlığı, Kars aile mahkemesinin "Yenidoğan Tarama Programı" kapsamında topuk kanı alınmasına ilişkin kararına karşı istinaf yoluna başvuru sürecinin başlatıldığını bildirdi.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN ‘TOPUK KANI’ AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kars aile mahkemesi tarafından, 20 Ağustos'ta, topuk kanı alınması hakkında verilen kararın, ilk derece mahkemesi kararı olduğu ve kesin hüküm taşımadığı bildirildi.

Topuk kanının, Yenidoğan Tarama Programı kapsamında çocukların hastalıklarını erken teşhis ederek tedavilerini başlatmak amacıyla alındığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kesin hüküm niteliği taşımayan mezkur kararın hatalı olduğunu değerlendirdiğimizden, bu karara karşı Bakanlığımızca istinaf yoluna başvuru süreci ivedilikle başlatılmıştır. Hukukun, adalet ve doğruluk temelinde vereceği karara olan inancımız tam olduğundan, yargı süreci sonuçlanıncaya kadar Yenidoğan Tarama Programı aynı şekilde devam edecektir."