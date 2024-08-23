Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Mahkemeden tartışmaya yol açan ‘topuk kanı’ kararı: Bakanlık devreye girdi, istinaf süreci başlatıldı

Mahkemeden tartışmaya yol açan ‘topuk kanı’ kararı: Bakanlık devreye girdi, istinaf süreci başlatıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Mahkemeden tartışmaya yol açan ‘topuk kanı’ kararı: Bakanlık devreye girdi, istinaf süreci başlatıldı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çocuklarını aşılatmaya karşı çıkan bazı ebeveynler, yenidoğan bebeklerinden topuk kanı alınmasını da reddediyor. Benzer bir örnek Kars’tan geldi. Bir aile bebeklerinden topuk kanı alınmasını reddederek mahkemeye başvurdu. Konu yargıya taşındı ve mahkeme aileyi haklı buldu. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı, Kars Aile Mahkemesi tarafından topuk kanı alınması hakkında verilen karara karşı istinaf yoluna başvuru sürecinin başlatıldığını açıkladı.

Bebeklerden alınan topuk kanı testi ile birçok önemli hastalık ortaya çıkıyor. Ancak Kars’ta yaşayan bir aile bebeklerinden topuk kanının alınmasına karşı çıkınca konu yargıya taşındı. Mahkeme aileyi haklı buldu, tartışmalar üzerine Sağlık Bakanlığı davaya müdahil olarak karara itiraz etti ve istinaf süreci başlatıldı. Bakanlıktan konuyla ilgili açıklama da gecikmedi.

Sağlık Bakanlığı, Kars aile mahkemesinin "Yenidoğan Tarama Programı" kapsamında topuk kanı alınmasına ilişkin kararına karşı istinaf yoluna başvuru sürecinin başlatıldığını bildirdi.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN ‘TOPUK KANI’ AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kars aile mahkemesi tarafından, 20 Ağustos'ta, topuk kanı alınması hakkında verilen kararın, ilk derece mahkemesi kararı olduğu ve kesin hüküm taşımadığı bildirildi.

Topuk kanının, Yenidoğan Tarama Programı kapsamında çocukların hastalıklarını erken teşhis ederek tedavilerini başlatmak amacıyla alındığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kesin hüküm niteliği taşımayan mezkur kararın hatalı olduğunu değerlendirdiğimizden, bu karara karşı Bakanlığımızca istinaf yoluna başvuru süreci ivedilikle başlatılmıştır. Hukukun, adalet ve doğruluk temelinde vereceği karara olan inancımız tam olduğundan, yargı süreci sonuçlanıncaya kadar Yenidoğan Tarama Programı aynı şekilde devam edecektir."

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
HGS borcu olanlar dikkat... Dolandırıcıların yeni yöntemi belli oldu!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı - GündemKPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı"Celal Şengör’deki Osmanlı ve İslam düşmanlığı aklının ve fikrinin üzerini örtüyor" - GündemŞengör’deki Osmanlı ve İslam düşmanlığı!Muğla'daki 20 yıllık öğrenci yurdu sorunu 5 yıldızlı otelin alınmasıyla çözüldü - GündemÖğrencilerin 20 yıllık sorunu çözüldüEmekli polise akıl almaz tuzak! 6 aydır alıkonuluyor, kimse bir şey yapamıyor - Gündem6 aydır alıkonuluyor, kimse bir şey yapamıyorYalova'da korku dolu anlar! Küçük çocuk denizin ortasında böyle bulundu - GündemKüçük çocuk denizin ortasında böyle bulundu"Kimseyi işten çıkarmayacağız" diyen CHP'li belediye 700 kişiyi işten çıkardı - GündemCHP'li belediyede işçi kıyımı! Tam 700 kişi...
Sonraki Haber Yükleniyor...