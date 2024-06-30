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Makam odasında 2 kişi hastanelik olmuştu, CHP'li belediye başkanı gözaltına alındı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Makam odasında 2 kişi hastanelik olmuştu, CHP&#039;li belediye başkanı gözaltına alındı
Darp, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Manisa'nın Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez makamında iki kişiyi darp ettirdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Başkan Dönmez'in koruması ve şoförü ise darp ettikleri iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CHP'li Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, belediyeden ihale alan özel bir firmanın yetkilileri M.U. ve H.D.'yi belediyeye çağırdı. M.U. ve H.D.'nin Kula Belediyesinin adını kullanarak esnaftan para topladığı ve esnafı dolandırdığı iddiasıyla Başkan Dönmez firmayla olan sözleşmesini fes etmek istedi. Bunun üzerine başlayan tartışmanın ardından firma yetkilileri M.U ve H.D., Başkan Dönmez'in şoförü M.O.A. ve koruması R.G. tarafından darp edilerek belediyeden dışarı çıkarıldı.

BAŞKAN ŞOFÖRÜ VE KORUMASI TUTUKLANDI

Firma yetkilileri daha soluğu hastanede aldı. İkili daha sonra da Başkan Dönmez'in makam odasında darp edildiklerini iddia ederek polise gitti. Şikayet üzerine Başkan, şoförü ve koruması gözaltına alındı. Kula İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen M.O.A. ve R.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAŞKAN DA GÖZALTINDA

Öte yandan Başkan Dönmez'in, sözleşmesi fes edilmek istenen firma yetkilileri M.U. ve H.D. ile odada baş başa görüştüğünü ve firma yetkililerinin kendisine saldırması üzerine koruması R.G. ve M.O.A.'nın olaya müdahale ettiğini savunarak önce Kula Devlet Hastanesi'nden darp raporu aldığı ardından da emniyete giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. Başkan Dönmez'in Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki gözaltı süresi devam ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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