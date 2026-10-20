Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Gündem

'Mal varlığı" iddiası davasında mahkemeden karar! Özgür Özel, Bakan Gürlek'e 750 bin lira tazminat ödeyecek

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
'Mal varlığı
Başlık Resmi'Mal varlığı" iddiası davasında mahkemeden karar! Özgür Özel, Bakan Gürlek'e 750 bin lira tazminat ödeyecek "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'in mal varlığına ilişkin Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in iddialarının ardından açılan karşılıklı manevi tazminat davasında karar açıklandı. Mahkeme, Bakan Gürlek'in açtığı manevi tazminat davasını kısmen kabul ederek Özgür Özel’in 750 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.

Kaydet
|

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek ile Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel arasında, Bakan Gürlek'in mal varlığına ilişkin ortaya atılan iddialar nedeniyle açılan karşılıklı manevi tazminat davasında karar açıklandı.

İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına taraf avukatları e-duruşma ile katıldı. Duruşmada Bakan Akın Gürlek'in avukatı, önceki beyanlarını tekrarlayarak davalarının kabulünü ve karşı davanın reddini talep etti.

ÖNERİLEN HABERLER
Özgür Özel, Bakan Gürlek’e 150 bin TL tazminat ödeyecek
POLİTİKA

Özgür Özel, Bakan Gürlek’e 150 bin TL tazminat ödeyecek

ÖZGÜR ÖZEL, 750 BİN TL TAZMİNAT ÖDEMEYE MAHKUM EDİLDİ

Mahkeme, avukatın beyanlarının ardından kararını açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açtığı 1 milyon liralık manevi tazminat davasını kısmen kabul eden mahkeme, Özgür Özel'in 750 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Öte yandan Özgür Özel'in 1 milyon 100 bin TL'lik manevi tazminat davası ise reddedildi.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.