'Mal varlığı" iddiası davasında mahkemeden karar! Özgür Özel, Bakan Gürlek'e 750 bin lira tazminat ödeyecek

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'in mal varlığına ilişkin Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in iddialarının ardından açılan karşılıklı manevi tazminat davasında karar açıklandı. Mahkeme, Bakan Gürlek'in açtığı manevi tazminat davasını kısmen kabul ederek Özgür Özel’in 750 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.

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Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek ile Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel arasında, Bakan Gürlek'in mal varlığına ilişkin ortaya atılan iddialar nedeniyle açılan karşılıklı manevi tazminat davasında karar açıklandı.

İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına taraf avukatları e-duruşma ile katıldı. Duruşmada Bakan Akın Gürlek'in avukatı, önceki beyanlarını tekrarlayarak davalarının kabulünü ve karşı davanın reddini talep etti.

ÖZGÜR ÖZEL, 750 BİN TL TAZMİNAT ÖDEMEYE MAHKUM EDİLDİ

Mahkeme, avukatın beyanlarının ardından kararını açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açtığı 1 milyon liralık manevi tazminat davasını kısmen kabul eden mahkeme, Özgür Özel'in 750 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Öte yandan Özgür Özel'in 1 milyon 100 bin TL'lik manevi tazminat davası ise reddedildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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