Anadolu Ajansı
Özgür Özel, Bakan Gürlek’e 150 bin TL tazminat ödeyecek
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in kişilik haklarının ihlal ettiği gerekçesiyle, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e açtığı davada karar çıktı. Mahkeme, Özel'in Gürlek’e 150 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e kişilik haklarının ihlal ettiği gerekçesiyle tazminat davası açmıştı.
ÖZEL, 150 BİN TL ÖDEYECEK
Adalet Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, tazminat davası bugün İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, Özel'in 150 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.
KIZILAY’A BAĞIŞLAYACAK
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesince Özgür Özel'in itirazının reddedildiği ve kararın icra sürecine taşındığı öğrenildi. Öte yandan tazminatın, Bakan Gürlek tarafından Türk Kızılay'ına bağışlanacağı belirtildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR