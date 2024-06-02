Malatya'da dehşet evi! Annesi ve kardeşini bıçakladı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Malatya’da, bunalımda olduğu iddia edilen bir kişi annesi ve kardeşini bıçakladı. Daha sonra olay yerinden kaçan zanlı polis tarafından yakalandı.
Olay, saat 19.30 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Hatunsuyu Mahallesi’nde yaşandı. Bunalıma girdiği iddia edilen E.A isimli genç evinin önünde annesi Hatice A. ve kardeşi Hasan.A ile tartışmaya başladı. Sesler yükseldi, tartışma kısa sürece kavgaya dönüştü.
ANNE VE KARDEŞİNİ BIÇAKLADI
Zanlı elindeki bıçakla hem annesine hem de kardeşine saldırdı. Kanlar içinde kalan aba oğul yere yığılırken E.A. ise kayıplara karıştı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan H.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
ZANLI YAKALANDI
Olay yerinden kaçan zanlının bir süre sonra güvenlik güçlerinde gözaltına alındığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı