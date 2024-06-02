Malatya'da dehşet evi! Annesi ve kardeşini bıçakladı

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 2 Haziran 2024 04:34 - Güncelleme: 2 Haziran 2024 04:43 - Güncelleme:

Battalgazi, Aile Içi Şiddet, Malatya, Haber

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Malatya’da, bunalımda olduğu iddia edilen bir kişi annesi ve kardeşini bıçakladı. Daha sonra olay yerinden kaçan zanlı polis tarafından yakalandı.