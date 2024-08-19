Malatya'da kaldırımda yürüyen bir adam silahlı saldırıya uğradı
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Malatya'da, kaldırımda yürürken silahlı saldırıya uğrayan adam topuğundan vuruldu. Hastaneye kaldırılan adamın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaçan zanlının peşine düştü...
Olay, saat 01.00 sularında Battalgazi ilçesi Kernek Mahallesi'ne bağlı Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen U.Ö. yanına yaklaşan bir araçtan açılan ateş sonucu yere yığıldı. Topuğundan vurulan ada bir anda yere yığılarak acılar içinde kıvrandı.
Saldırganlar olayın ardından hızla uzaklaşırken adrese emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan ekipler bir adet boş kovan bulurken, olayın zanlısının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı