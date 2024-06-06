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Mardin'de çıkan yangınlar tarlaya sıçradı! Bin 700 dönümlük buğday kül oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mardin'in Kızıltepe ve Derik ilçelerinde 9 ayrı noktada çıkan yangınlarda ilk belirlemelere göre bin 700 dönümün üzerinde buğday ekili arazi küle döndü.

Kızıltepe ilçesinde 4, Derik ilçesinde de 5 ayrı bölgede buğday ekili arazilerde yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangınlar rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla yangınlara itfaiye ekiplerinin yanı sıra iş makineleri ve traktörlerle de köylüler müdahalede bulundu. Köylülerin de desteğiyle itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği bazı noktalardaki yangınlar rüzgarın etkisiyle 2 gün boyunca sürdü. Yapılan çalışmalarla kontrol altına alınan yangınlarda ilk belirlemelere göre bin 700 dönümün üzerinde buğday ekili arazi küle döndü. Çıkan yangınlara müdahale eden 2 traktör de zarar gördü.

Mardin'de çıkan yangınlar tarlaya sıçradı! Bin 700 dönümlük buğday kül oldu - 1. Resim

Kızıltepe Zahireciler Derneği'nden yapılan açıklamada, "Derik ilçemize bağlı Halıtveran, Doğancı ve Kayacık köylerinde meydana gelen yangında ilk açıklamalara göre bin 700 dönüm buğday tarlası yanıp kül oldu, hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Buğdayları yanan çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Allah beterinden esirgesin inşallah" denildi.
Yangınlara ilişkin jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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