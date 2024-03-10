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Mardin'de korkunç kaza! Öğrencileri taşıyan minibüs tırla çarpıştı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Mardin&#039;de korkunç kaza! Öğrencileri taşıyan minibüs tırla çarpıştı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mardin'de korkunç bir kaza meydana geldi. Öğrencileri taşıyan minibüs, tır ile çarpıştı. Kazada kazada 15 kişi yaralandı.

Mardin'de öğrencileri taşıyan minibüs ile tır çarpıştı. Korkutan kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, Mardin'in Mazıdağı ilçesinde meydana geldi. Mazıdağı Kavşağı'nda M.E. idaresindeki 33 CCT 02 plakalı tır ile lise öğrencilerini taşıyan 57 M 2128 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Sürücü, öğrenci ve öğretmenlerin de aralarında bulunduğu 15 yaralıdan 8'i ayakta tedavi edilirken, 7'si ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Öğrenci servisinin Mardin'deki bir etkinlikten dönen ve Derik ilçesine giden öğretmen ile öğrencileri taşıdığı öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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