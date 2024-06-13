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Markette yılan paniği! Görür görmez ekiplere haber verdiler

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Düzce'de bir markete giren yılan itfaiye ekiplerinin çalışması ile bulunduğu yerden çıkarıldı.

Aydınpınar köyünde bulunan bir market içerisinde yılan gören vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi. İhbar üzerinde bölgeye gelen ekipler, içecek dolabının altına saklanan yılanı bulunduğu yerden çıkarttı.

Markette yılan paniği! Görür görmez ekiplere haber verdiler - 1. Resim

KADININ YILANLA İLGİLİ SORULARI GÜLDÜRDÜ

Yılanı eline alan itfaiye personeli ile diyaloğa giren yaşlı kadın, “Yeğenim kaç metre bu? 2 metre var mı? Yeğenim zehirli değil mi bu? Öldürecek misin bunu? Anam bu çocuk bunu ne güzel tuttu” ifadelerini kullandı. İtfaiye ekipleri yılanı ormana getirerek yaşam alanına götürdü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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