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    • Marmara Denizi'nde batan geminin yeri tespit edildi

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Marmara Denizi&#039;nde batan geminin yeri tespit edildi
    Gemi, Marmara, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Bu sabah Marmara Denizi'nde batan "Batuhan A" adlı kuru yük gemisi denizin 51 metre derinliğinde tespit edildi. Batık, su altı tarama cihazlarıyla görüntülenirken 6 kişilik mürettebattan henüz bir haber yok.

    Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndan 6 kişilik mürettebatla hareket eden "Batuhan A" adlı geminin Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında batmasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışması, 275 personelle sürüyor.

    51 METRE DERİNLİKTE BULUNDU

    Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, 51 metre derinlikte geminin bulunduğu bölge belirlendi.

    Marmara Denizi'nde batan geminin yeri tespit edildi

    Arama kurtarma ekipleri, su altı tarama cihazlarıyla batığın görüntüsünün alındığı bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdı.

    Marmara Denizi'nde batan geminin yeri tespit edildi

    "TEYİT İÇİN DALIŞ PLANLAMASI YAPILACAK"

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Marmara Denizi’nin İmralı Adasının güney batısında 6 mürettebatın bulunduğu Batuhan A kuru yük gemisini arama faaliyetlerinde enkaz görüntüsüne ulaşıldı. Deniz Kuvvetlerine bağlı sonar kabiliyetli gemi tarafından 51 metrede geminin enkaz görüntüsüne ulaşıldı. Söz konusu enkaz görüntüsünün gemiye ait olup olmadığının teyidi için dalış planlaması yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

    Marmara Denizi'nde batan geminin yeri tespit edildi

    TCG AKIN DA DESTEK İÇİN BÖLGEYE GİDİYOR

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), batan ticari geminin bulunduğu bölgeye arama kurtarma gemisi TCG Akın'ın intikalini sürdürdüğünü bildirdi.

    Su altı ve su üstü arama yeteneklerine sahip iki geminin bölgede arama kurtarma çalışmalarına destek sağladığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "İlave olarak Karadeniz açıklarındaki arama-kurtarma gemimiz TCG Akın da destek için bölgeye intikale devam ediyor. Diğer yandan Deniz Kuvvetlerimize ait bir adet Seahawk helikopteri Çanakkale Deniz Hava Üs Komutanlığında, Hava Kuvvetlerimize ait bir adet AS532 tipi helikopter de bölgeye hareket etmek üzere Eskişehir 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığında hazır bekletiliyor."

    BOŞ BİR CAN SALI BULUNMUŞTU

    Balıkesir'in Marmara Adası'ndan Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere hareket eden "Batuhan A" adlı kargo gemisi, ağır hava ve deniz şartları nedeniyle Karacabey ilçesi açıklarında batmış, bölgeye sevk edilen ekipler geminin battığı değerlendirilen bölgede bir boş can salı bulmuştu.

    Marmara Denizi'nde batan geminin yeri tespit edildi

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Haberler > Gündem > Marmara Denizi'nde batan geminin yeri tespit edildi
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