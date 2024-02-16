Marmara'da batan geminin mürettebatı hala kayıp! Kaptanın oğlundan kan donduran sözler

Marmara Denizi’nde, İmralı adasının yakınlarında su alarak batan kargo gemisinin altı mürettebatı için arama kurtarma çalışması sürüyor. Felaket sonrası dikkat çeken detayı geminin ikinci kaptanı Hasan Mehmet Uyanık'ın oğlu açıkladı. Arama bölgesinde endişe ile babasından gelecek güzel bir haberi bekleyen Abdullah Uyanık, "Yola çıkmadan önce 'Batacak bu gemi ama hayırlısı' demişti" şeklinde konuştu.

Balıkesir’in Marmara adasından Bursa’nın Gemlik ilçesine kuru yük getiren 69 metrelik kargo gemisi Marmara Denizi’nde battı. Dün sabah saatlerinde denizde fırtınaya yakalanan ve İmralı adası açıklarında batan 1.250 ton mermer tozu yüklü Batuhan A. isimli ticari geminin altı mürettebatı için arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Denizden, havadan ve karadan yapılan çalışmalarda geminin sahibi Murat Altıntaş (51), kaptan Hasan Mehmet Uyanık (69), başmühendis-makinist Murat Çalışkan (33), aşçı Zeynep Kılınç (33), makine stajyeri Ahmet Atav (22) ve adı öğrenilemeyen bir kişi aranıyor. “Kimse var mı?” anonslarıyla fırtınalı denizde gemicileri arayan sahil güvenlik ekipleri, bir boş can salı ile gemiye ait boş can simidi buldu.

"BATACAK BU GEMİ AMA HAYIRLISI"

Karacabey'in Kurşunlu Mahallesi'ndeki kriz merkezinde mürettebat yakınlarının umutlu bekleyişi devam ederken, geminin ikinci kaptanı Hasan Mehmet Uyanık'ın oğlu Abdullah Uyanık'a yola çıkmadan önce "Batacak bu gemi ama hayırlısı" dediği ortaya çıktı.

Abdullah Uyanık, "Dün itibarıyla haber geldi. Daha sonra babamı aradım ama ulaşamadım. Evde bekliyorduk, sonra da buraya geldik. SOS uyarısı 06.32'de veriliyor ve sinyal 07.12'de kesiliyor. Bunun incelenmesini istiyorum. 40 dakikalık bir süreçte Marmara Denizi'nde nasıl ulaşamıyorlar. Burası Karadeniz değil, Akdeniz değil. Ben de 3 yıl gemilerde çalıştım. Tamam bu saatten sonra bir şey geri gelmeyecek ama sonrası için tedbir alınması gerekiyor" dedi.

Uyanık, sözlerine şöyle devam etti: "Babam çok eski gemici. Gemicilikten kaptanlığa yükseldi. Yaklaşık en az 40 senesi var. En son yola çıkmadan birkaç gün önce iletişim kurdum. Sürekli 'Batacak bu gemi' diyordu. Eski gemi olduğu için ben bırak diyordum ama babam sevdiği için bırakmıyordu. Gemi çok eskiydi. Bu geminin ve buna benzerlerinin hurdaya ayrılması gerekiyor."

BAKANLIKTAN YENİ AÇIKLAMA GELDİ: DALIŞ YAPILACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından arama çalışmalarına dair yapılan son açıklamalara yer verildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Saat 06:32’de Bakanlığımız Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezine uydu yardımlı arama kurtarma sisteminden (COSPAT-SARSAT) Batuhan A gemisine ait acil durum sinyali alınmıştır. İvedilikle Tüm deniz ve hava arama kurtarma unsurlarına bildirim yapılarak deniz olayo bildirilmiş, Türk Radyo vasıtası ile Bölgedeki gemilere duyurular yapılmaya başlanmıştır.

Gemiye yapılan telsiz çağrılarına cevap alınmaması üzerine, Liman Yönetim Bilgi Sitemi üzerinden, geminin acentasının yapmış olduğu gemiye ait personel listesi beyanındaki tüm denizcilerimizin, Gemi İnsanları Bilgi Sitemindeki mobil cep telefonları ile temas kurulmaya çalışılmış maalesef herhangi bir cevap alınamamıştır.

Tekraren tüm arama kurtarma unsurlarına, geminin EPİRB cihazından alınan COSPAT-SARSAT acil durum sinyalinin, geminin batmış olması nedeniyle otomatik olarak uydu sinyali göndermiş olabileceğinin kuvvetle muhtemel olduğu bilgisi verilerek, uydudan alınan gemi pozisyonuna ilaveten Ulusal Otomatik Tanımlama Sistemimizden alınan geminin son pozisyonu da paylaşılmıştır.

Yapılan çalışmalar neticesinde, sonar görüntüsü ile deniz yüzeyinin elli bir metre altında tespit edilen geminin, gece Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüzce ROV cihazı ile yapılan sörveyinde Batuhan A gemisi olduğu kesinleşmiştir.

Bugün sabah saatlerinden itibaren anılan batığa dalış faaliyeti gerçekleştirilecek olup, denizde ve sahilde arama kurtarma faaliyetlerine de aralıksız devam edilecektir."

456 KİŞİ KAYIP MÜRETTEBATI ARIYOR

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, kayıp 6 kişilik mürettabatı arama kurtarma çalışmasına 456 personelin katıldığını açıkladı.

Arama kurtarma çalışmalarına, arama kurtarma gemisi TCG Akın, Araştırma Gemisi TCG Çubuklu, mayın avlama gemisi TCG Ayvalık, su altı ve su üstü arama yeteneklerine sahip iki gemi, Deniz Kuvvetleri’ne ait arama deniz karakol uçağı, 1 sahil güvenlik arama korveti, 3 sahil güvenlik botu, 1 sahil güvenlik helikopteri, 2 adet kıyı emniyeti botu ve Nene Hatun römorkörü, sualtı robotu cihazı bulunan Deniz Polis ekibi de katılıyor. Ayrıca arama kurtarma ekipleri karadan da tarama çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “15 Şubat Perşembe günü Karacabey kuzeyi 4 mil açığında battığı ihbarı alınan BATUHAN- A isimli ticari gemide bulunan 6 mürettebatı arama kurtarma çalışmaları 2. gününde 456 personelimizle hız kesmeden devam etmektedir” ifadelerine yer verdi.

DAHA ÖNCE DE KARAYA OTURMUŞ

Öte yandan kuru yük gemisi Batuhan A’nın 2021 yılında da Çanakkale açıklarında karaya oturduğu ve iki günlük çalışmayla kurtarıldığı ortaya çıktı.