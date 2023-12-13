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    • Haberler > Gündem > Marmara'da deprem oldu! İstanbul'da da hissedildi, AFAD ilk verileri paylaştı

    Marmara'da deprem oldu! İstanbul'da da hissedildi, AFAD ilk verileri paylaştı

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Haber Merkezi
    Marmara&#039;da deprem oldu! İstanbul&#039;da da hissedildi, AFAD ilk verileri paylaştı
    Istanbul Deprem, Deprem Oldu

    Son deprem haberi Marmara'dan geldi. İstanbul, Bursa, Tekirdağ ve bütün Marmara bölgesinde hissedilen deprem sonrası AFAD'dan açıklama geldi, işte son gelişmeler...

    Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son deprem Marmara Denizi'nde oldu. Sallantı İstanbul, Bursa ve Tekirdağ'da da hissedildi. AFAD'dan açıklama geldi. İşte ilk veriler...

    MARMARA 3,7 İLE SALLANDI

    AFAD, Marmara Denizi'nde merkez üssü Gemlik Körfezi olan Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat  23.04'te meydana gelen depremin merkez üssü Bursa'nın Mudanya ilçesi oldu. Deprem yerin 9 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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    İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ

    İstanbul'da da kuvvetli bir şekilde hissedilen sarsıntı kısa süreli bir paniğe sebep oldu. Şuan için herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı. 

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    Naci Görür yayında gözyaşlarına boğuldu
    Oynat

    Naci Görür yayında gözyaşlarına boğuldu

    Deprem uyarıları ile sık sık gündeme gelen ve daha öncesinde Kahramanmaraş depremini bilen Prof. Dr. Naci Görür, yaşanan Marmara depremi sonrası kritik uyarılarda bulundu. 18 il için deprem uyarısında bulunan Görür, yayında hüngür hüngür ağladı. Naci Görür’ü daha önce böyle hiç görmediniz! 7 büyüklüğünde deprem geliyor. İşte deprem beklenen o iller ve detaylar…

    Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede Tunceli, İstanbul, Elazığ, Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

    AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

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