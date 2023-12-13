Marmara'da deprem oldu! İstanbul'da da hissedildi, AFAD ilk verileri paylaştı

13 Aralık 2023 23:17 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 23:57

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Haber Merkezi

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son deprem Marmara Denizi'nde oldu. Sallantı İstanbul, Bursa ve Tekirdağ'da da hissedildi. AFAD'dan açıklama geldi. İşte ilk veriler...

MARMARA 3,7 İLE SALLANDI

AFAD, Marmara Denizi'nde merkez üssü Gemlik Körfezi olan Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 23.04'te meydana gelen depremin merkez üssü Bursa'nın Mudanya ilçesi oldu. Deprem yerin 9 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ

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İstanbul'da da kuvvetli bir şekilde hissedilen sarsıntı kısa süreli bir paniğe sebep oldu. Şuan için herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.

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Oynat Naci Görür yayında gözyaşlarına boğuldu Deprem uyarıları ile sık sık gündeme gelen ve daha öncesinde Kahramanmaraş depremini bilen Prof. Dr. Naci Görür, yaşanan Marmara depremi sonrası kritik uyarılarda bulundu. 18 il için deprem uyarısında bulunan Görür, yayında hüngür hüngür ağladı. Naci Görür’ü daha önce böyle hiç görmediniz! 7 büyüklüğünde deprem geliyor. İşte deprem beklenen o iller ve detaylar…

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede Tunceli, İstanbul, Elazığ, Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.