Marmara'da deprem oldu! İstanbul'da da hissedildi, AFAD ilk verileri paylaştı
Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Haber Merkezi
Son deprem haberi Marmara'dan geldi. İstanbul, Bursa, Tekirdağ ve bütün Marmara bölgesinde hissedilen deprem sonrası AFAD'dan açıklama geldi, işte son gelişmeler...
Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son deprem Marmara Denizi'nde oldu. Sallantı İstanbul, Bursa ve Tekirdağ'da da hissedildi. AFAD'dan açıklama geldi. İşte ilk veriler...
MARMARA 3,7 İLE SALLANDI
AFAD, Marmara Denizi'nde merkez üssü Gemlik Körfezi olan Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 23.04'te meydana gelen depremin merkez üssü Bursa'nın Mudanya ilçesi oldu. Deprem yerin 9 kilometre derinliğinde gerçekleşti.?s=48
İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ
İstanbul'da da kuvvetli bir şekilde hissedilen sarsıntı kısa süreli bir paniğe sebep oldu. Şuan için herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.
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Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede Tunceli, İstanbul, Elazığ, Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.