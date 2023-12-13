Uzman isim tek bir ile dikkat çekti! Deprem riski en yüksek şehirleri böyle sıraladı

13 Aralık 2023 19:27 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 19:49

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son depremlerin arından uzman isimler yaptıkları değerlendirmeleri kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Bir dikkat çeken açıkklama da Jeoloji mühendisi Fahri Çelik'ten geldi. Çelik tek bir ile dikkat çekip, Türkiye’nin en güvenli ve güvensiz şehirlerini sıraladı, işte detaylar...

EN GÜVENLİ İL GÜMÜŞHANE

Türkiye'nin en güvenilir şehirleri araştırması yaptığını belirten Jeoloji Mühendisi Fahri Çelik, araştırmaları neticesinde Türkiye’de en güvenli illerden birincisi Gümüşhane, ikincisi sırada Trabzon, üçüncü sırada ise Rize ve daha sonra Zonguldak ile birlikte tüm Karadeniz boyunca illerin güvenli olduğunu değerlendirdi.

İSTANBUL 6. SIRADA YER ALDI

İstanbul'un altıncı sırada olduğunu ifade eden Çelik, "Karadeniz sınırı boyunca bu şekilde devam etmektedir. İstanbul dağları ve tepeleri olduğu için güvenli buluyorum. Bodrum, Antalya illerimiz de sağlamdır" dedi.

DEPREMİN KISA SÜRECEĞİ İLLERİ PAYLAŞTI

Çelik "Karadeniz sınırı boyunca buralarda fay hattı olsa dahi bu saydığım bölgelerde dağlar olduğu için saydığım illerde deprem olduğu zaman kısa sürer. 6 Şubat Kahramanmaraş depreminden sonra düz alana vurduğu için çok uzun sürdü" dedi.

"HAKKARİ EN YÜKSEK DEPREM RİSKİ TAŞIYAN İL"

Deprem olma ihtimalinin en yüksek olan ili Hakkari olduğunu öne süren Çelik, "Hakkari ilimizde deprem olma riski yüksek. Fakat deprem olsa bile oradaki vatandaşlar korkmasın. Çünkü Hakkari'nin çevresi dağ olduğu için ve zemini yüksek olduğu için büyük bir yıkım söz konusu olmaz. Bir başka deprem beklediğim yer Suriye, Şam bölgesinde olma ihtimalini yüksek buluyorum. Suriye sınırında oluşacak bir deprem eğer ters teperse yani güneye değil de kuzeye doğru ilerleme olursa Güneydoğu Anadolu Bölgemizde zarar olabilir" ifadelerinde bulundu.