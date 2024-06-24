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Marmaray'da kadınlar birbirine girdi! Küfürlerin havada uçuştuğu kavga kamerada

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Marmara'da kadınlar kavgaya tutuştu ortalık karıştı. Yolcuların şaşkınlık içerisinde izlediği kavgada ağza alınmayacak küfürler edildi, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Maltepe'de yaşandı. İddiaya göre, Marmaray'da yolculuk yapan iki kadın arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışma bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü.

KÜFÜRKER HAVADA UÇUŞTU

Küfürlerin havada uçuştuğu kavgada kadınlar birbirlerine saldırmaya çalıştı. Diğer yolcular duruma müdahale etti. Kavga eden kadınlardan birinin Marmaray'dan inmesiyle kavga sonlandı.

YANINDAKİ ÇOCUĞU AĞLATTI

İkili arasındaki kavga başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadınlardan birbirine saldırmaya çalıştığı, küfür ettikleri, kadınlardan birinin yanında bulunan çocuğun korkarak ağladığı yer alıyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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