Marmaray'da kadınlar birbirine girdi! Küfürlerin havada uçuştuğu kavga kamerada

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 24 Haziran 2024 09:39 - Güncelleme: 24 Haziran 2024 10:04 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Marmara'da kadınlar kavgaya tutuştu ortalık karıştı. Yolcuların şaşkınlık içerisinde izlediği kavgada ağza alınmayacak küfürler edildi, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.