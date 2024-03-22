Mart ayında lapa kapa kar yağdı, okullar tatil edildi! Haberler peş peşe geldi...

Yurt genelinde sıcak hava yerini yeniden dondurucu soğuklara bıraktı. Meteoroloji'den üst üste uyarılar geldi, birçok ilde sarı kod verildi. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde olası olumsuzluklara karşı tedbirler alındı. Bunların biri de okulların tatil edilmesi oldu. Peki 22 Mart Cuma günü okullar nereler de tatil edildi, işte detaylar...

Mart ayının üçüncü haftasında, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düştü. Doğuda kuvvetli kar ve tipi aralıksız yağdı, birçok yerde hayat durma noktasına geldi. Uzmanlar, özellikle bu bölgelerde yaşayanları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yetkililer de tedbir aldı. Eğitime bir günlük ara vermek de bunlardan biri oldu. İşte okulların tatil edildiği yerler...

ŞIRNAK VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Şırnak’ta 3 gündür devam eden sağanak yağışın ardından etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Beytüşşebap ve Uludere’de köy yolları ulaşıma kapanırken elektrik direkleri devrildi. 3 ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi. Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Beytüşşebap ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, Uludere ve Cizre ilçesinde de sağanak nedeniyle bugün tüm eğitim öğretim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.

ELEKTRİKSİZ KALDILAR

Köy yolları ulaşıma kapandı ve elektrik direkleri devrildi. Şırnak İl Özel İdare ekipleri ve Dicle Elektrik ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Beytüşşebap’a bağlı Beşağaç, Mezra ve Ballı grup köy yolları aralıksız devam eden kar yağışı nedeni ile 3 gündür ulaşıma kapandı.

Vatandaşların mağdur olmamaları için Şırnak İl Özel İdaresine bağlı ekipler grup köy yollarının ulaşıma yeniden açılması için aralıksız bir şekilde çalışmalarına devam ederken, Uludere üzerinden Beytüşşebap’a sağlanan elektrik akımı da, yoğun yağışlar nedeni ile enerji direklerinin devrilmesi nedeniyle verilemiyor. Devrilen elektrik direkleri nedeni ile Beytüşşebap 2 gündür karanlık içinde kaldı. İletişimde kopukluklar meydana geldi. Dicle Elektrik ekipleri ilçeye yeniden enerji akışının sağlanması için çalışmalarına devam ediyor.

SİVAS'TA DA OKULLAR TATİL!

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, kar yağışı aralıksız olarak devam etti. Akıncılar Kaymakamlığınca yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle 22 Mart Cuma günü ilk, orta ve liselerde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Öte yandan Sivas merkez ve ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Hava sıcaklığının eksi 3 derece ölçüldüğü kentte adeta lapa lapa kar yağdı. Yoğun kar yağışıyla birlikte etraf beyaza bürüdü. Kent meydanında bulunan tarihi eserler karla birleşince ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Vatandaşlar kar yağışının oldukça güzel olduğu belirterek fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.