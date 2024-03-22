Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > Mart ayında lapa kapa kar yağdı, okullar tatil edildi! Haberler peş peşe geldi...

Mart ayında lapa kapa kar yağdı, okullar tatil edildi! Haberler peş peşe geldi...

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Mart ayında lapa kapa kar yağdı, okullar tatil edildi! Haberler peş peşe geldi...

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yurt genelinde sıcak hava yerini yeniden dondurucu soğuklara bıraktı. Meteoroloji'den üst üste uyarılar geldi, birçok ilde sarı kod verildi. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde olası olumsuzluklara karşı tedbirler alındı. Bunların biri de okulların tatil edilmesi oldu. Peki 22 Mart Cuma günü okullar nereler de tatil edildi, işte detaylar...

Mart ayının üçüncü haftasında, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düştü. Doğuda kuvvetli kar ve tipi aralıksız yağdı, birçok yerde hayat durma noktasına geldi. Uzmanlar, özellikle bu bölgelerde yaşayanları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yetkililer de tedbir aldı. Eğitime bir günlük ara vermek de bunlardan biri oldu. İşte okulların tatil edildiği yerler...

Mart ayında lapa kapa kar yağdı, okullar tatil edildi! Haberler peş peşe geldi... - 1. Resim

ŞIRNAK VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Şırnak’ta 3 gündür devam eden sağanak yağışın ardından etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Beytüşşebap ve Uludere’de köy yolları ulaşıma kapanırken elektrik direkleri devrildi. 3 ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi. Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Beytüşşebap ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, Uludere ve Cizre ilçesinde de sağanak nedeniyle bugün tüm eğitim öğretim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.

Mart ayında lapa kapa kar yağdı, okullar tatil edildi! Haberler peş peşe geldi... - 2. Resim

ELEKTRİKSİZ KALDILAR

Köy yolları ulaşıma kapandı ve elektrik direkleri devrildi. Şırnak İl Özel İdare ekipleri ve Dicle Elektrik ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Mart ayında lapa kapa kar yağdı, okullar tatil edildi! Haberler peş peşe geldi... - 3. Resim

Beytüşşebap’a bağlı Beşağaç, Mezra ve Ballı grup köy yolları aralıksız devam eden kar yağışı nedeni ile 3 gündür ulaşıma kapandı.

Mart ayında lapa kapa kar yağdı, okullar tatil edildi! Haberler peş peşe geldi... - 4. Resim

Vatandaşların mağdur olmamaları için Şırnak İl Özel İdaresine bağlı ekipler grup köy yollarının ulaşıma yeniden açılması için aralıksız bir şekilde çalışmalarına devam ederken, Uludere üzerinden Beytüşşebap’a sağlanan elektrik akımı da, yoğun yağışlar nedeni ile enerji direklerinin devrilmesi nedeniyle verilemiyor. Devrilen elektrik direkleri nedeni ile Beytüşşebap 2 gündür karanlık içinde kaldı. İletişimde kopukluklar meydana geldi. Dicle Elektrik ekipleri ilçeye yeniden enerji akışının sağlanması için çalışmalarına devam ediyor.

Mart ayında lapa kapa kar yağdı, okullar tatil edildi! Haberler peş peşe geldi... - 5. Resim

SİVAS'TA DA OKULLAR TATİL!

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, kar yağışı aralıksız olarak devam etti. Akıncılar Kaymakamlığınca yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle 22 Mart Cuma günü ilk, orta ve liselerde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Mart ayında lapa kapa kar yağdı, okullar tatil edildi! Haberler peş peşe geldi... - 6. Resim

Öte yandan Sivas merkez ve ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Mart ayında lapa kapa kar yağdı, okullar tatil edildi! Haberler peş peşe geldi... - 7. Resim

Hava sıcaklığının eksi 3 derece ölçüldüğü kentte adeta lapa lapa kar yağdı. Yoğun kar yağışıyla birlikte etraf beyaza bürüdü. Kent meydanında bulunan tarihi eserler karla birleşince ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Vatandaşlar kar yağışının oldukça güzel olduğu belirterek fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
15 yaşındaki çocuk ortalığı birbirine kattı! Polisleri peşine taktı, sonu kötü oldu - GündemBursa'da sıcak saatler! Babasından kaçtı, polise yakalandıİzmir'de kan donduran cinayet! Önce arabaya aldı, sonra öldürüp bagajda sakladı... - Gündemİzmir'de kan donduran cinayet! Önce arabaya aldı, sonra öldürüp bagajda sakladı...Feci kaza! Belediye otobüsü Ankaralı sanatçıyı hayattan kopardı - GündemBelediye otobüsü Ankaralı sanatçıyı hayattan kopardıAYM Başkanlığına Kadir Özkaya'nın seçilmesi Resmi Gazete'de - GündemAYM Başkanlığına Kadir Özkaya'nın seçilmesi Resmi Gazete'deŞırnak'ta korku dolu anlar: Sele kapılan 2 vatandaş canını zor kurtardı - GündemSele kapılan 2 vatandaş canını zor kurtardıİki dil biliyordu, kolej mezunuydu... 50 yılını mağarada geçiren İskender Aga 'sır' geçmişiyle öldü - Gündem50 yılını dağda geçiren İskender Aga 'sır' geçmişiyle öldüYeşilçam'ın acı kaybı: Bahar Öztan hayatını kaybetti - GündemBahar Öztan hayatını kaybettiGazze'deki acil ateşkes teklifi için tarih belli oldu - GündemGazze'deki acil ateşkes teklifi için tarih belli olduBalıkesir'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi - GündemBalıkesir'de korkutan depremMerakla beklenen açıklama geldi! Hakkari'de okullar tatil edildi - GündemHakkari'de eğitime bir gün ara verildi
Sonraki Haber Yükleniyor...