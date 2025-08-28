Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Masada Ukrayna'nın deniz güvenliği var! Bakan Güler ve mevkidaşı Umerov bir araya geldi

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov ile Ankara’da bir araya geldi. İkili, savunma iş birliği konularının yanı sıra Ukrayna için güvenlik garantilerinin, özellikle de deniz güvenliği meselesinin ele alındığını belirtti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov ile Ankara’da bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşme, başkent Ankara’da gerçekleşti. Umerov ise sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, ikili savunma iş birliği konularının yanı sıra Ukrayna için güvenlik garantilerinin, özellikle de deniz güvenliği meselesinin ele alındığını belirtti.

MOSKOVA-KIEV BARIŞ MÜZAKERELERİ

Öte yandan, Moskova ile Kiev arasında yenilenen barış görüşmelerinin üçüncü turu 23 Temmuz’da İstanbul’da yapılmıştı.

Görüşmede Ukrayna, devlet başkanlarının ağustos ayı bitmeden bir araya gelmesini önermiş, taraflar ise esir takasının sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı.

İlk iki tur görüşme ise 16 Mayıs ve 2 Haziran’da yine İstanbul’da düzenlenmiş, böylece Mart 2022’den bu yana tıkanan müzakereler yeniden canlandırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

