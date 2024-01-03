MEB’den zorbalıkla mücadele, ihbar siteleri kuruldu

3 Ocak 2024 10:37 - Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2024 10:41

ESMA ALTIN ANKARA - MEB, seçmeli derse ek olarak, siber zorbalığın önüne geçebilmek için bir program hazırladı. Mağdur öğrenciler, bu kişileri ihbarweb.org.tr, guvenlicocuk.org.tr, guvenlinet.org, guvenliweb.org.tr, gim.gov.tr adreslerinden şikâyet edebilecek. Ayrıca, öğrencilere, zorbalık yapan insanları engellemeleri gerektiği, arkadaş olduklarını düşündükleri kişilerin de özel bilgilerini kendisine karşı kullanabileceği konusunda eğitimler düzenlenecek. Öğrencilerin kedi dijital ayak izini kontrol etmeleri öğretilecek. Kullanıcı adı veya e-Posta adresini bir arama motoruna yazarak, başkalarının kendi çevrimiçi kimliklerini nasıl gördüklerini anlamaları sağlanacak. Öğretmenler de, siber zorbalığın bir şaka ya da eğlence yönetimi olmadığına dikkat çekecek.