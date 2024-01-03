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    MEB’den zorbalıkla mücadele, ihbar siteleri kuruldu

    Ortaokul öğrencilerinin yüzde 24’ü; lise öğrencilerinin ise yüzde 42’sinin maruz kaldığı siber zorbalığa karşı Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), düğmeye bastı.

    MEB’den zorbalıkla mücadele, ihbar siteleri kuruldu
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ESMA ALTIN ANKARA -  MEB, seçmeli derse ek olarak, siber zorbalığın önüne geçebilmek için bir program hazırladı. Mağdur öğrenciler, bu kişileri ihbarweb.org.tr, guvenlicocuk.org.tr, guvenlinet.org, guvenliweb.org.tr, gim.gov.tr adreslerinden şikâyet edebilecek. Ayrıca, öğrencilere, zorbalık yapan insanları engellemeleri gerektiği, arkadaş olduklarını düşündükleri kişilerin de özel bilgilerini kendisine karşı kullanabileceği konusunda eğitimler düzenlenecek. Öğrencilerin kedi dijital ayak izini kontrol etmeleri öğretilecek. Kullanıcı adı veya e-Posta adresini bir arama motoruna yazarak, başkalarının kendi çevrimiçi kimliklerini nasıl gördüklerini anlamaları sağlanacak. Öğretmenler de, siber zorbalığın bir şaka ya da eğlence yönetimi olmadığına dikkat çekecek. 

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Gündem > MEB’den zorbalıkla mücadele, ihbar siteleri kuruldu
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