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Meclis’i nisanda yoğun mesai bekliyor, ana gündem ekonomi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Meclis’i nisanda yoğun mesai bekliyor, ana gündem ekonomi

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yerel seçimlerin ardından çalışmalarına yeniden başlayacak TBMM’nin gündeminde nisan ayında önemli kanun teklifleri yer alacak.

TBMM Genel Kurulu, komisyonlarda kabul edilen enerji ve turist rehberliği alanlarında düzenlemeler içeren iki kanun teklifini görüşecek. Enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne göre, yerli üretim ve farklı kaynaklardan ithal edilen doğalgaz, Türkiye’de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilecek. Enerji verimliliğini artırmak amacıyla hazırlanan projeler, 15 milyon lirayı geçmemek kaydıyla bedellerinin en fazla yüzde 30’u oranında desteklenecek. Denizler, baraj gölleri, suni göller ve tabii göllerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca ilan edilen alanlarında imar planı yapılmaksızın yenilenebilir enerji üretim santralleri kurulabilecek.

TURİST REHBERLİĞİNE DÜZENLEME

Turist rehberliği kanun teklifine göre ise yabancı dil yeterlilik belgesi şartını yerine getiremeyenler, diğer mesleğe kabul şartlarını yerine getirmeleri hâlinde Türkçe turist rehberi olabilecek. Üniversitelerin sanat tarihi ve arkeoloji bölümlerinden lisans mezunları için turist rehberliği eğitim programına katılma şartı aranmayacak.

KRİPTO VARLIKLARA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ DE GÜNDEMDE

Kripto varlıklara ilişkin kanun teklifinin de AK Parti tarafından nisan ayında Meclis Başkanlığına sunulması planlanıyor. 

YENİ ANAYASA GÖRÜŞMELERİ BAŞLIYOR

Nisanda TBMM’de yeni anayasa çalışmaları kapsamında ilk görüşmelere başlanması bekleniyor.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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