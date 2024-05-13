Meclis’in gündemi bu hafta stokçuluk!

TBMM Genel Kurul'unda bu hafta fahiş fiyat artışları ile stokçuluğun cezalarını artıran kanun teklifi

EMRAH ÖZCAN ANKARA - TBMM haftaya yoğun gündemle başlıyor. Komisyon görüşmeleri geçtiğimiz hafta tamamlanan ve fahiş fiyat artışları ile stokçuluğun cezalarını artıran kanun teklifi bu hafta Genel Kurul’da görüşülecek.

Teklif, fahiş fiyat uygulayanlara 100 bin liradan 1 milyon liraya, stokçuluk yapanlara da 1 milyon liradan 12 milyon liraya kadar ceza verilmesini öngörüyor.

AK Parti Meclis Grubu perşembe günü Meclis Başkanlığına Kripto Varlık Yasa teklifini, cuma günü ise ulaştırma torba yasa teklifini sunacak.

Merakla beklenen kripto varlıklara ilişkin teklif ile kripto varlıklarla ilgili denetimin SPK’ya verilmesi öngörülüyor.

Düzenleme ile kripto varlıklarla işlem yapan tarafların risklerinin azaltılması, kripto varlıkların tanımlanması, işlem yapanların lisanslanması hedefleniyor.

Ulaştırma torba yasa teklifiyle de gemi geçiş ücretleri ve liman yer tahsislerinin yanı sıra havalimanlarının bazı taleplerinin giderilmesi amaçlanıyor. Teklifle, ağır tonajlı gemilerden alınan geçiş ücreti artırılacak. Liman çıkış belgelerinden alınacak harçlara ilişkin yeni tarife değiştirilecek. Düzenleme kapsamında, yıllık 1 milyar lira gelir sağlanması öngörülüyor.

PAKETLİ ÜRÜNLERE GRAMAJ STANDARDI GETİRİLSİN

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, çok sayıda paketli üründe gramajın düşürülüp fiyatın artırıldığını, böylece ürüne çifte zam yapıldığını belirterek, daha ucuz algısı oluşturmak için yapılan gramaj hilelerinin karşılaştırma olanağını ortadan kaldırdığını söyledi. Palandöken “Sorunun çözümü ceza vermek değil, tüm markaların uyacağı gramaj standardı getirmektir” dedi.

FAHİŞ FİYAT BİLDİRİMİ TEŞVİK EDİLMELİ

Tüketici dernekleri, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarını artıran düzenlemeyi olumlu buldu. Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, tüketicilerin fahiş fiyat bildirimlerinin teşvik edilmesinin önemine işaret etti. Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük de gerekirse ticaretten men ve bir daha hiçbir şirkete ortak olamama gibi yaptırımlar talep etti.