Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinden çarpıcı tanıtım! 'Zulüm 1453'te başladı' detayı dikkat çekti

"Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi 3. sezonunu çarpıcı bir tanıtımla duyurdu. Günümüzde geçen tanıtım klibinde başrol Serkan Çayoğlu ve Şehzade Bayezid rolündeki Urazbey Doğan Ayasofya Camii'nden çıkarak Fatih Sultan Mehmed'in türbesini ziyaret ettiği anlar yer aldı.

"ZULÜM 1453'TE BAŞLADI" DETAYI

Çayoğlu'nun seslendirdiği tanıtımda klibinde "Bir çağ alnına mühür basacak. Tarih tam kalbinden vurulacak. Çağrı kubbelerden denizlere yankılanacak. Çocuklar babalarının önüne düşecek. Yarın bugünü arkasından sürükleyecek." sözleri dile getiriliyor.

Baba ve oğulun Ayasofya Cami'nden Fatih Camii'ne gittikleri sırada yolda karşılarına "Zulüm 1453'te başladı" duvar yazısı çıkıyor.

Bu kısımda "Ruhu müstemleke kafaları inat. Diriliş işte tam bu inkarın bağrından yükselecek. Göreceksiniz. Fatih dirilecek, ihtiyar sandukasına aldırmadan..." ifadeleri dile getiriliyor.

NECİP FAZIL KISAKÜREK'İN MESAJI

Tam bu esnada Fatih Sultan Mehmed'in türbesine giriliyor ve Necip Fazıl Kısakürek'in "Bu millet ölmeyecekse Fatih dirilecektir." sözleri duyuluyor. Ardından Çayoğlu'nun sesiyle "Evet. Bu millet ölmeyecek. Bağrından çıkan Fatihler dirilecektir." mesajı veriliyor.