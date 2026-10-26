Mekke İttifakı İran'da toplanıyor! Türkiye'den Tahran'a üst düzey ziyaret

Mekke İttifakı'na üye ülkelerinin üst düzey isimleri Tahran'da İranlı yetkililer ile görüşecek. Tahran yönetimi, Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye'den gelecek isimlerin İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ile görüşeceğini bildirdi.

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Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan üst düzey yetkililerin İran'ın başkenti Tahran'da İranlı yetkililerle bir araya geleceği iddia edildi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı​​​​​​​ Ali Bakıri, İran televizyonuna yaptığı açıklamada, Batı Asya'da yerel güvenlik düşüncesinin uygulanması kapsamında Mekke İttifakı üyesi Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye'den üst düzey yetkililerin Tahran'ı ziyaret edeceğini ileri sürdü.

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RIZAİ İLE GÖRÜŞME YAPILACAK

Tahran'daki toplantıya Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir ve üst düzey bir Türk yetkilinin katılacağını öne süren Bakıri, söz konusu isimlerin İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ile görüşme gerçekleştireceklerini söyledi.

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BÖLGESEL BİRLİK MESAJI

Görüşmede bölgesel güvenlik konularının ele alınacağını dile getiren Bakıri, İran'ın dış güçlerin bölgeye müdahalesine ve nüfuzuna karşı olduğunu ifade etti.​​​​​​​

Bakıri, görüşmenin tarihine ilişkin bilgi vermezken, İran basını ise bugün gerçekleştirileceğini yazdı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: ANADOLU AJANSI

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