Melen Çayı'na lağım suyu karıştı iddiası! Belediye ve Valilik'ten açıklama geldi

Düzce'de lağım suyunun Melen Çayı'na boşaltıldığı iddia edilen görüntüler gündem oldu. Gölyaka Belediyesi çamurlu suyun tahliye edildiğini ve talimatlara aykırı hareket eden personeller hakkında idari işlem başlatıldığını duyurdu. Valilik açıklamasında ise "Çamurlu suyun Melen Çayı'na boşaltılmasına sebep olan ilgili Belediye'ye idari para cezası uygulanmıştır." denildi.

Sosyal medyada Melen Çayı'na atık su boşaltıldığı iddia edilen görüntüler gündem oldu. Video kısa sürede çok sayıda hesap tarafından paylaşılırken, vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi.

BELEDİYEDEN İLK AÇIKLAMA

Haberlerin ve tepkilerin ardından Gölyaka Belediyesi'nden açıklama geldi. Metinde, "23 Nisan 2024 Salı günü, belediyemize ait araç bakım kademesinde bulunan çukurda, birikmiş olan çamurlu suyun tahliyesi için Belediye Arazözü ile toplandığı yerden çekilip, deşarjı için uygun yere götürülerek boşaltılması gerekirken, görevli personel verilen talimatlara aykırı olarak uygun olmayan alana çamurlu suyu tahliye etmiştir." denildi.

"PERSONELLER HAKKINDA İDARİ İŞLEM YAPILDI"

Açıklama şöyle devam etti: "Meydana gelen bu olayla ilgili belediyemizce derhal inceleme başlatılmış olup, kusuru ve ihmali olan ilgili personeller hakkında idari işlem tesis edilmiştir. Ayrıca olayla ilgili Düzce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yerinde inceleme yapılmış olup incelenen alanlarda herhangi bir atık maddeye/suya rastlanmamıştır. Söz konusu haberde deşarj edilen çamurlu suyun lağım içerdiğine yönelik iddialar tamamen asılsız olup çevre duyarlılığı kullanılarak karalamaya yönelik algı yönetimidir.

"ÇAMURLU SU BOŞALTTIKLARI İÇİN PARA CEZASI UYGULANMIŞTIR"

Düzce Valiliği'nden de Melen Çayı’na vidanjörle atık su boşaltıldığı iddialarıyla ilgili basın açıklaması yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İlimizde "Gölyaka Belediyesi'ne ait vidanjörün Melen Çayı'na atık su boşalttığı" yönünde 24.04.2024 tarihinde sosyal medya mecralarında çıkan haberler üzerine o tarihte İl Emniyet ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz birimlerince konu hakkında derhal inceleme başlatılmıştır. Yapılan incelemede 23 Nisan 2024 Salı günü Melen Çayı'na su boşaltan aracın Gölyaka Belediyesi'ne ait olduğu ve Belediye kademesinde bulunan bakım kanalında biriken çamurlu suların çekilerek Melen Çayı'na boşaltıldığı anlaşılmıştır.

Uygun olmayan şekilde çamurlu suyun Melen Çayı'na boşaltılmasına sebep olan ilgili Belediye'ye 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20. maddesi gereğince idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca sorumlular hakkında idari soruşturma devam etmekte olup, süreç hassasiyetle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."