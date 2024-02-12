Mendil satan hamile kadın, beton mikserinin altında can verdi

İstanbul Ataşehir'de trafik ışıklarında mendil satan hamile kadın, beton mikserinin altında kalarak hayatını kaybetti. Kadının yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Kayışdağı Caddesi ile Rumeli Caddesi kesişiminde bulunan ışıklarda mendil satan Asya S, yeşil ışığın yanmasının ardından refüje geçmek üzere ilerlediği sırada, Salim B'nin kullandığı beton mikserinin altında kaldı.

HAYATINI YİTİRDİ

Kadını, beton mikserinin altında bir süre sürüklendikten sonra fark eden sürücü, aracı durdurdu. Kaza nedeniyle olay yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Asya S'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Hamile olduğu öğrenilen Asya S'nin eşi ve yakınları olay yerinde fenalık geçirdi. Asya S'nin cesedi, yapılan incelemelerin ardından cenaze aracıyla kaldırıldı. Sürücü Salim B, polis ekiplerince gözaltına alındı.