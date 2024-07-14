Mersin ve Erzurum'da peş peşe kaza! 3'ü ağır 22 kişi yaralandı

Mersin ve Erzurum'da peş peşe trafik kazası meydana geldi. Erzurum'da 1'i tır 2'si araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada 2'si ağır 10 kişi yaralandı. Mersin'de ise tarım işçilerini taşıyan otobüs devrildi. Kazada 1'i ağır 12 kişi yaralandı.

Yağışlı hava Mersin ve Erzurum'da peş peşe kazalara yol açtı. Erzurum'da kaygan yolda kaza yapan bir tıra 2 araç çarptı, Mersin'de ise tarım işçilerini taşıyan otobüs devrildi. Her iki olayda toplamda 3'ü ağır 22 kişi yaralandı.

ERZURUM'DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

Erzurum'da saat 16.00 sıralarında Aşkale'nin Tepebaşı mevkiinde zincirleme trafik kazası yaşandı. Erzincan'dan Erzurum istikametine seyir halindeki 34 GM 4024 plakalı otomobil, yağan Tepebaşı mevkiine geldiği esnada yağan yağmur ile kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yolda dönmeye başladı, akabinde yine yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi.

Otomobilin arkasında seyreden 31 B 6443 plakalı tır, kaza yapan otomobile çarpamamak için kayganlaşan yolda güçlükle durabildi. 05 RA 100 plakalı otomobil de duramayarak tıra arkadan çarptı. Olay yerine gelen ilçe trafik ekipleri yol kontrolünü sağladığı esnada bir diğer otomobil ise kayarak hem refüje hem de yandaki hafif ticari araca çarptı. Aşkale ilçesinde Tepebaşı mevkiinde son bir haftada üçüncü zincirleme trafik kazası meydana geldi. Vatandaşlar bölgede tedbir alınmasını istedi.

TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN OTOBÜS DEVRİLDİ

Niğde’den Mersin istikametine giden ve içerisinde tarım işçilerinin bulunduğu İ.G yönetimindeki 31 AEC 262 plakalı servis aracı, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Damlama mevkiinde yağışlı havada sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı.

3'Sİ AĞIR 22 YARALI VAR

Erzurum'da yaşanan zincirleme trafik kazasında büyük çapta maddi hasar olurken, 2'si ağır 10 kişi yaralandı. Çok sayıda ambulans yaralıları önce Aşkale ilçe Devlet Hastanesine, buradan da Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk etti.

Mersin'deki kazada ise araç içerisinde sıkışan bir işçi, ihbar üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada ilk belirlemelere göre 1'i ağır 12 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla yakındaki hastanelere sevk edildi.