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Mersin'de çevik kuvvet polisini taşıyan minibüs devrildi, 1 polis yaralandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'de görev dönüşünde olduğu öğrenilen polis minibüsü yağmurla kayganlaşan yolda kaza yaptı. Refüjdeki aydınlatma direğine çarpan minibüsün şoförü polis memuru R.A.T. itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza ilçe merkezine 8 kilometre mesafede bulunan Limonlu Mahallesi'ndeki Şehit Polis Cem Tayfun Kavşağında yaşandı. Polis memuru R.A.T. yönetimindeki çevik kuvvete ait olduğu belirtilen minibüs, görev dönüşünde D-400 karayolunun Mersin Antalya istikametinde seyir halindeyken yağmurla birlikte kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Mersin'de çevik kuvvet polislerini taşıyan minibüs devrildi, 1 polis yaralandı - 1. Resim

Polis memuru R.A.T. çarpmanın etkisiyle refüje çıkıp devrilen minibüste sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine itfaiye, sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Mersin'de çevik kuvvet polislerini taşıyan minibüs devrildi, 1 polis yaralandı - 2. Resim

Minibüsün sıkışan kapısını açan itfaiye ekipleri polis memurunu bulunduğu yerden çıkardı. Vatandaşların da desteği ile yaralı polis memuru ambulansa taşındı.

Mersin'de çevik kuvvet polislerini taşıyan minibüs devrildi, 1 polis yaralandı - 3. Resim

Erdemli Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılan yaralı polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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