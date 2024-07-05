Mersin'de feci kaza! 22 yaşındaki genç canından oldu
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Mersin'de otomobil motosiklet ile çarpıştı. Feci kazada motosiklet sürücüsü 22 yaşındaki Mustafa Şimşek hayatını kaybetti.
Kaza, Çamlıyayla Tarsus Karayolu Belçınar Mahallesi Mezarlık önünde meydana geldi. Lütfi B. idaresindeki araç, Mustafa Şimşek (22) yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı.
Mustafa Şimşek
Kazayı görenler durumu yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Şimşek'i hastaneye kaldırdı. Talihsiz genç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı