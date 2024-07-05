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Mersin'de feci kaza! 22 yaşındaki genç canından oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Mersin&#039;de feci kaza! 22 yaşındaki genç canından oldu
Kaza, Trafik Kazası, Motosiklet Kazası, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'de otomobil motosiklet ile çarpıştı. Feci kazada motosiklet sürücüsü 22 yaşındaki Mustafa Şimşek hayatını kaybetti.

Kaza, Çamlıyayla Tarsus Karayolu Belçınar Mahallesi Mezarlık önünde meydana geldi. Lütfi B. idaresindeki araç, Mustafa Şimşek (22) yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı.

Mersin'de feci kaza! 22 yaşındaki genç canından oldu - 1. Resim

Mustafa Şimşek

Kazayı görenler durumu yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Şimşek'i hastaneye kaldırdı. Talihsiz genç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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