Mersin'de feci kaza! 22 yaşındaki genç canından oldu

Mersin'de otomobil motosiklet ile çarpıştı. Feci kazada motosiklet sürücüsü 22 yaşındaki Mustafa Şimşek hayatını kaybetti.

Kaza, Çamlıyayla Tarsus Karayolu Belçınar Mahallesi Mezarlık önünde meydana geldi. Lütfi B. idaresindeki araç, Mustafa Şimşek (22) yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı.

Mustafa Şimşek

Kazayı görenler durumu yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Şimşek'i hastaneye kaldırdı. Talihsiz genç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.