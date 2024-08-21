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Mersin'de gece başlayan orman yangını kontrol altına alındı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Mersin&#039;de gece başlayan orman yangını kontrol altına alındı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'deki orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Yangında bir hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Yangın, ilçeye bağlı Akpınar Mahallesi Göktepe mevkisinde çıktı. Gece saatlerinde başlayan yangın rüzgarın etkisi ile hızla yayıldı. Dumanı gören vatandaşlar durumu yetkililere haber verdi.

Mersin'de gece başlayan orman yangını kontrol altına alındı - 1. Resim

İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgeye ulaşmak için iş makineleriyle yol açıldı. Yolun açılmasıyla arazöz ve orman işçileri yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 saatlik mücadeleyle yangın kontrol altında alındı.

Mersin'de gece başlayan orman yangını kontrol altına alındı - 2. Resim

Bölgede ekiplerin soğutma çalışması sürerken yaklaşık bir hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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