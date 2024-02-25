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    • Haberler > Gündem > Mersin'de heyecanlandıran olay! Su arayan çiftçi gaz buldu

    Mersin'de heyecanlandıran olay! Su arayan çiftçi gaz buldu

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Mersin, Gaz, Sondaj, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Mersin'de bir çiftçi su bulmak için bahçesinde100 metre derinliğindeki sondaj yaptırdı. Çalışma esnasında işçilerden biri çakmağını ateşleyince her yer alev aldı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken su yerine gaz bulunduğu öğrenildi.

    Mersin'de bir çiftçinin su bulmak için bahçesinde yaptırdığı 100 metre derinliğindeki sondajda gaz bulundu. Olay çalışmalar esnasında bir işçinin çakmağını ateşlemesi ile ortaya çıktı.

    Mersin'de heyecanlandıran olay! Su arayan çiftçi gaz buldu, ekipler araştırıyor - 1. Resim

    SU ARARKEN GAZ BULDU

    Mut ilçesine bağlı Kültür Mahallesi’nde bir çiftçi dün bahçesinde su çıkartmak için sondaj çalışması başlattı. O sırada bir işçinin çakmağı ateşlemesiyle kuyudan çıkan sıvı alev aldı.

    Mersin'de heyecanlandıran olay! Su arayan çiftçi gaz buldu, ekipler araştırıyor - 2. Resim

    Alevin büyümesi üzerine itfaiyeye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye kuyudaki alevleri söndürüp tehlikeye karşı çevre güvenliği aldı. Bölgede yarın alanında uzman ekiplerin inceleme yapacağı öğrenildi.

    Mersin'de heyecanlandıran olay! Su arayan çiftçi gaz buldu, ekipler araştırıyor - 3. Resim

    GAZIN NE OLDUĞU ARAŞTIRILIYOR

    Olayla ilgili bilgi veren Jeoloji Mühendisi Tahir Koldemir, "Mersin’in Mut ilçesinde zaman zaman yapılan sondajlarda bu tarz gazlar çıkıyor. Burada da sondaj atılmış sondajdan bir gaz çıkmış bu gazın ne gaz olduğunun tespit edilmesi gerekiyor. Bizim başımıza gelenler bazen sondajlarda ufak tefek patlamalar oluyordu. Metan, bütan ya da provan gazlardan bir tanesi olabilir. Bunun da Türkiye Petrolleri tarafından, gerekli merciler tarafından tespit edilmesi gerekir. Bu bölgede araştırma yapılabilir. Bölgede sondajlarda zaman zaman bu tarz gazlar çıkıyor" dedi.

    Mersin'de heyecanlandıran olay! Su arayan çiftçi gaz buldu, ekipler araştırıyor - 4. Resim

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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