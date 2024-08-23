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Mersin'de tır ve otomobil kafa kafaya çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Mersin&#039;de tır ve otomobil kafa kafaya çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir araçla tır kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, Yaramış bölgesi Adana ırmağı köprüsüne yakınlarında meydana geldi. Tarsus istikametine seyir halinde olan Ferdi Fodul idaresindeki 01 DT 184 plakalı araç, Tuzla tarafından gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 CSD 49 plakalı tırla kafa kafaya çarpıştı.

Mersin'de tır ve otomobil kafa kafaya çarpıştı! Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

HURDAYA DÖNEN ARAÇTA CAN VERDİ 

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta sürücü Ferdi Fodul olay yerinde hayatını kaybetti. Her iki araç içerisinde bulunan 6 kişi ise yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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