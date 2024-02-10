Meteoroloji il il uyardı, kuvvetli geliyor! Listede İstanbul dahil 21 kent var

Meteoroloji 21 kenti sarı kod ile uyardı, fırtına ve çığ tehlikesi olan iller belli oldu. Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek, bazı kentlerde ise sağanak var. İşte 10 Şubat 2024 hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Şubat 2024 hava durumu tahminlerini paylaştı, günün beklenen en yüksek sıcaklıkları belli oldu. İstanbul dahil 21 kentte sarı kodlu uyarı verilirken, sıcaklıklar ise mevsim normalleri üzerine çıkacak. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir dahil il il hava durumu tahminleri...

10 ŞUBAT 2024 (BUGÜN) HAVA NASIL OLACAK?

Yapılan son değerlendirmelere göre; Kuzey Ege kıyıları, İzmir ve Muğla çevreleri, Aydın'ın kıyı kesimleri, Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Batman, Malatya, Elazığ ve akşam saatlerinden sonra Antalya çevrelerinin yağmur ve yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Birçok bölgede çığ riski bulunurken; buzlanma, don olayı ve yer yer sis de bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgar ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege’de güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esecek.

İSTANBUL DAHİL 21 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok kentte rüzgar ve çığ beklendiğini belirtti, sarı kod ile uyardı. İşte o iller:

Ağrı çığ, Artvin çığ, Balıkesir rüzgar, Bitlis çığ, Bursa rüzgar, Çanakkale rüzgar, Edirne rüzgar, Erzurum çığ, Giresun çığ, Hakkari çığ, İstanbul rüzgar, Kars çığ, Kırklareli rüzgar, Muş çığ, Rize çığ, Tekirdağ rüzgar, Trabzon çığ, Van çığ, Şırnak çığ, Ardahan çığ ve Iğdır çığ.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer hafif sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer hafif sağanak yağışlı

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

BOLU °C, 16°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 18°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmurlu

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı