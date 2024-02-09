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    • Meteoroloji'den Marmara için alarm: Fırtına yarın her şeyi silip süpürecek

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Meteoroloji&#039;den Marmara için alarm: Fırtına yarın her şeyi silip süpürecek
    Hava Durumu, Sıcaklık, Marmara, Ege, İstanbul, Haber

    Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, İstanbul ve Bursa çevrelerinde fırtına ve lodosun olacağını duyurdu. Kurum, vatandaşları ulaşımda aksama, ağaç ve direk devrilmesi ile gaz zehirlenmelerine karşı uyardı. 

    Yurdun doğusu kar ve soğuk etkisindeyken, Marmara ve Ege'de sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıktı. Kimi kentlerde ağaçları erkenden çiçek açtıran sıcaklık için Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)  salı gününü işaret etmiş sıcaklığın 17 dereceye kadar çıkacağını duyurmuştu.

    MGM, hava tahmin raporunda güncellemeye gitti. Kurum Marmara'ya kuvvetli rüzgar uyarı verdi.

    TEKİRDAĞ, İSTANBUL, BURSA DİKKAT!

    Yapılan açıklamaya göre, rüzgarın yarın güney ve güneybatı yönlerden Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli, zaman zaman fırtına, Tekirdağ, İstanbul ve Bursa çevrelerinde kuvvetli, bu illerin yüksek kesimlerindeyse zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

    PAZARA KADAR ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

    Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli lodos sebebiyle ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması gerekiyor.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Hava DurumuSıcaklıkMarmaraEgeİstanbul
    Haberler > Güncel > Meteoroloji'den Marmara için alarm: Fırtına yarın her şeyi silip süpürecek
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