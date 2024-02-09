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    • Gökçeada ve Bozcaada feribotlarına olumsuz hava engeli

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Hava Durumu, Bozcaada, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Çanakkale'de, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada feribot hatlarında yarınki bazı seferler, beklenen fırtına nedeniyle iptal edildi.

    Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, feribot seferlerine ilişkin açıklama yaptı.

    Yapılan açıklamada, yarın Kabatepe'den Gökçeada'ya 05.00 ve 09.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 07.00, Bozcaada'dan Geyikli'ye 07.00 ve 10.00, Geyikli'den Bozcaada'ya 08.00 ve 11.00 saatlerindekiler hariç tüm seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

    Açıklamada, yarın için diğer hatlarda herhangi bir değişikliğin olmadığı bildirildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Hava DurumuBozcaada
    Haberler > Gündem > Gökçeada ve Bozcaada feribotlarına olumsuz hava engeli
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