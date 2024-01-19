Lodos İstanbul'u vurdu, BUDO ve bazı vapur seferleri iptal edildi

19 Ocak 2024 08:03 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 08:12

Meteoroloji'nin ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan kuvvetli lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi.

Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları dolayısıyla bazı seferlerin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.

Açıklamada, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası, Maltepe-Adalar ile Beşiktaş-Adalar seferlerinin iptal edildiği kaydedildi.

BUDO'NUN 10 SEFERİ İPTAL

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 10 seferi de iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, saat 07.00, 09.30 ve 13.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleriyle 08.30, 10.30 ve 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Aynı gerekçeyle 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 15.25'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilemeyecek.