İstanbullular dikkat! Valilik ve Bakan Yerlikaya'dan peş peşe sel ve su baskını uyarısı

18 Ocak 2024 17:23 - Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 18:08

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Türkiye genelinde yağışlı hava uyarısı yaparken; İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ise İstanbul için sıcaklıkların 10 derece birden düşeceğini duyurdu. Son uyarı ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve İstanbul Valilği'nden geldi.

YERLİKAYA TURUNCU VE SARI KODLA UYARDI

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Meteoroloji'nin uyarılarını paylaştı. Yerlikaya, yarını işaret ederek 1 il için turuncu, 8 il için ise sarı kodlu uyarı yayımladı.

Turuncu kodlu uyarı verilen il: Balıkesir

Sarı kodlu uyarı verilen iller: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Manisa

SEL, SU BASKINI, HEYELAN UYARISI

Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzlara karşı vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıyor.

112 Acil Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında olacaktır.

Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN "TEDBİRLİ OLUN" UYARISI

İstanbul Valiliği de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yarın beklenen kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Paylaşımda, Meteoroloji'nin "İstanbul'da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor" başlıklı uyarı metnine de yer verildi.

AKOM SAAT VERDİ

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul, 11 derece civarlarında seyreden hava sıcaklıklarının ardından bugün güne parçalı bulutlu gökyüzüyle başladı. Öğle saatlerinden itibaren rüzgarın, lodostan (güney-batı) şiddetini artıracağı, akşam 21.00'den itibaren ise kısa süreli hamlelerle saatte 40 ila 80 kilometre hıza çıkarak fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

SARI KODLU UYARI NEDİR?

Sarı kodlu uyarı, hava durumu yönündeki 'potansiyel tehlike' anlamına geliyor. 'Sarı kod' uyarısıyla 'meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunması' isteniyor.

TURUNCU KODLU UYARI NEDİR?

Turuncu kodlu uyarı, sarı koddan daha üst bir seviyeyi ifade ediyor. 'Turuncu kod', hava durumunun tehlikeli olduğunu belirtiyor. 'Turuncu kod', "Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir" uyarısını içeriyor.