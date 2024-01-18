Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    İstanbullular dikkat! Valilik ve Bakan Yerlikaya'dan peş peşe sel ve su baskını uyarısı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Mega kent İstanbul için kuvvetli sağanak yağış uyarıları peş peşe geliyor! Hava sıcaklıklarının 10 derece birden düşeceği İstanbul için İstanbul Valiliği ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan dikkatli ve tedbirli olun uyarısı geldi. AKOM ise kuvvetli yağış için saat verdi.

    İstanbullular dikkat! Valilik ve Bakan Yerlikaya&#039;dan peş peşe sel ve su baskını uyarısı
    Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Türkiye genelinde yağışlı hava uyarısı yaparken; İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ise İstanbul için sıcaklıkların 10 derece birden düşeceğini duyurdu. Son uyarı ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve İstanbul Valilği'nden geldi.

    YERLİKAYA TURUNCU VE SARI KODLA UYARDI

    Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Meteoroloji'nin uyarılarını paylaştı. Yerlikaya, yarını işaret ederek 1 il için turuncu, 8 il için ise sarı kodlu uyarı yayımladı. 

    Turuncu kodlu uyarı verilen il: Balıkesir

    Sarı kodlu uyarı verilen iller: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Manisa

    SEL, SU BASKINI, HEYELAN UYARISI

    Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

    "Aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzlara karşı vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıyor.

    112 Acil Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında olacaktır.

    Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."

    İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN "TEDBİRLİ OLUN" UYARISI

    İstanbul Valiliği de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yarın beklenen kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

    Paylaşımda, Meteoroloji'nin "İstanbul'da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor" başlıklı uyarı metnine de yer verildi.

    AKOM SAAT VERDİ

    AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul, 11 derece civarlarında seyreden hava sıcaklıklarının ardından bugün güne parçalı bulutlu gökyüzüyle başladı. Öğle saatlerinden itibaren rüzgarın, lodostan (güney-batı) şiddetini artıracağı, akşam 21.00'den itibaren ise kısa süreli hamlelerle saatte 40 ila 80 kilometre hıza çıkarak fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

    SARI KODLU UYARI NEDİR?

    Sarı kodlu uyarı, hava durumu yönündeki 'potansiyel tehlike' anlamına geliyor. 'Sarı kod' uyarısıyla 'meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunması' isteniyor.

    TURUNCU KODLU UYARI NEDİR?

    Turuncu kodlu uyarı, sarı koddan daha üst bir seviyeyi ifade ediyor. 'Turuncu kod', hava durumunun tehlikeli olduğunu belirtiyor. 'Turuncu kod', "Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir" uyarısını içeriyor.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Hava DurumuAli YerlikayaMeteorolojiAkom
    Haberler > Güncel > İstanbullular dikkat! Valilik ve Bakan Yerlikaya'dan peş peşe sel ve su baskını uyarısı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Artvin'de feci kaza: Çaya uçan araç hurdaya döndü - GüncelArtvin'de feci kaza: Çaya uçan araç hurdaya döndüKonya'daki Dedeoğulları saldırısında yeni gelişme - GüncelKonya'daki Dedeoğulları saldırısında yeni gelişmeÇalışana sinirlenen müşteri, restoranı iş makinesiyle yerle bir etti - GüncelÇalışana sinirlendi, restoranı iş makinesiyle yıktı2 kişi dehşetten saklanarak kurtulmuş: İftarda ailesini katleden sanığa iki kez müebbet istemi - Güncelİftarda ailesini katleden sanığa iki kez müebbet istemiRöntgen filmindeki görüntü şaşırttı: Bebeğin yuttuğu çengelli iğne soluk borusuna saplandı - GüncelBebeğin yuttuğu çengelli iğne soluk borusuna saplandıDiyarbakır Surları'nda feci olay! 10 yaşındaki çocuk aşağı düştü - GüncelDiyarbakır Surları'nda feci olayİnşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde yangın - Güncelİnşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde yangın24 yaşındaki Nazlı'yı uzun namluluyla vurdu: Kendisini 'Şakalaşırken yanlışlıkla vurdum' diye savundu - Güncel24 yaşındaki Nazlı'yı uzun namluluyla vuran kişi yakalandıYeni kara harekatı olacak mı? MSB'den net açıklama - GüncelYeni kara harekatı olacak mı?İstanbul'da korkutan olay! Temeli kayan iki bina birbirinden ayrıldı - Güncelİstanbul'da korkutan olay! Temeli kayan iki bina...
    Sonraki Haber Yükleniyor...