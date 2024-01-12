AKOM saat verip uyardı… İstanbul’a kar fırtınası geliyor! Çok sayıda ilde etkili olacak

12 Ocak 2024 09:24 - Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024 09:30

Bugün (Cuma) güncel hava durumu sorgulanmaya devam ediliyor. Hava sıcaklıklar hızla düşmeye devam ederken Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde karla karışık yağmurlar etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’dan yeni bir uyarı geldi. İstanbul için saat verip uyarılar. Kar fırtınası yola çıktı geliyor. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları…

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SON DAKİKA OLARAK UYARDI

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sivas, Yozgat, Kayseri, Niğde, Karaman, Sinop ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Ordu, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevreleri, Van'ın güneyi ile Hatay’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

AKOM SAAT VERİP UYARDI: İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan (AKOM), yapılan açıklamada İstanbul'da sıcaklıkların Pazartesi gününe kadar 4 ila 6 derece aralığında, kış değerlerinde seyredeceği belirtildi.

Cuma öğle saatlerinden itibaren şehir merkezinde karla karışık yağmur, yükseklerde hafif kar yağışının etkili olacağı duyuruldu. Cuma akşam saatlerinden itibaren ise il genelinde hafif kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 15 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2-5 derece altında, 16-25 Ocak tarihleri arasında mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği belirtildi.

AKOM'dan ayrıca yollarda 'gizli buzlanma' olabilir uyarısı geldi. Gizli buzlanma nedeniyle Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) mesajlarından gelecek uyarıların dikkate alınması, güzergâhlarda gerekli kontrol ve müdahalenin yapılmasının önemli olduğu ifade edildi.

